Revelan tráiler oficial de La Odisea de Christopher Nolan, ¿Cuándo se estrena la película?

Se ha revelado el primer adelanto de la nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, una de las producciones más esperadas de los últimos años que cuenta con un elenco plagado de estrellas del cine y dirigida por uno de los cineastas más reconocidos a nivel internacional.

La película que está grabada con tecnología IMAX promete ser uno de los estrenos más exitosos del 2026, pues La Odisea es el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan hasta la fecha. Muchos ya la llaman la mejor película del siguiente año y es probable que acumule varios premios.

En el avance, podemos ver un poco de la acción e intensidad que tendrá la cinta, con las primeras tomas mostrando el fin de una guerra y posteriormente, vemos a Odiseo (Matt Damon) en camino a regresar a su reino, no sin antes enfrentar varias adversidades.

¿De qué trata La Odisea?

La Odisea es un poema atribuido al poeta griego Homero en donde narra el regreso a casa de Odiseo (o Ulises, al modo latino) después de la guerra de Troya.

Después de diez años de guerra, Odiseo se embarca en una travesía de regreso a Ítaca, la isla donde era rey. Sin embargo, los años pasan mientras el guerrero enfrenta diversas adversidades que logra superar gracias a su astucia.

Todo mientras su esposa Penélope lo espera junto a su hijo Telémaco, resistiendo juntos mientras varios pretendientes buscan desposar a la mujer, al creer que Odiseo ya está muerto.

¿Cuándo se estrena La Odisea en cines?

De acuerdo con el avance, será el 16 de julio del 2026 que podremos ver La Odisea en la pantalla grande. El filme contó con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares y fue rodada por completo con cámaras IMAX.

La ambiciosa producción cuenta con las actuaciones de estrellas como Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia y Will Yun Lee, entre otros.