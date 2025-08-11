Shrek 5 se retrasa: Esta es la nueva fecha de estreno en cines

Shrek 5 ha postergado su estreno en cines. Se esperaba que la quinta entrega de la icónica franquicia llegara en diciembre de 2026, pero ha sido retrasada por alrededor de medio año, lo que ha provocado especulación en redes sociales.

No cabe duda que el estreno de Shrek 5 es ‘muy, muy lejano’. Por ello, los fanáticos del ogro verde tendrán que esperar para ver si la entrega que se encuentra en producción está a la altura de las primeras cintas que revolucionaron a la animación.

SHREK 5 es retrasada hasta junio de 2027



La película iba a estrena en diciembre de 2026.



Se rumora que es porque están rehaciendo la animación por la gran crítica que hubo con el primer tráiler que salió en redes sociales. pic.twitter.com/ZvExUf03zF — Indie 505 (@Indie5051) August 11, 2025

Y es que han sido muchos los detalles que han generado polémica en torno a la próxima película. Las críticas más fuertes que ha enfrentado el proyecto es su animación renovada, que muchos aseguran, le quitaban esencia del proyecto original.

Tras el anuncio del retraso, las principales especulaciones apuntaron a que este movimiento en el calendario tendría que ver con que frente a los señalamientos negativos, el estudio de animación estaría trabajando en una nueva animación para el filme. Cabe mencionar que esto no ha sido confirmado.

¿Cuándo se estrena Shrek 5?

La película se estrena el 30 de junio del 2027. Esta es la segunda vez que mueven la fecha de lanzamiento del filme, pues ya hace unos meses se había anunciado un cambio en la misma, al pasarla de verano del 2026 a finales de dicho año.

Si bien no se dio una razón por el nuevo retraso, hay quiénes mencionan que junio y julio suelen ser una mejor temporada para estrenos en cine, al darse en medio de vacaciones de verano.

Además, aseguran que tiene que ver que Universal adelantó la proyección de una película de Ilumitation, la cual no tiene título.

Retrasan la fecha de estreno de ‘Shrek 5′ . ı Foto: Especial

¿Qué sabemos de Shrek 5?

La quinta entrega será dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn. Además del elenco original con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus respectivos papeles, Zendaya se suma como la hija de Shrek.

Los detalles de la trama se mantienen bajo incógnita. Un detalle polémico para la comunidad latina es que hasta ahora, tanto Alfonso Obregón como Eugenio Derbez han negado que los buscaran para volver a dar vida a sus personas de Shrek y Burro, lo que podría transformar la experiencia de la cinta para los hispanohablantes.