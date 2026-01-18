Reparto de Humana por accidente: Quién es quién en el drama coreano de Netflix

Netflix decidió consentir a los fans de los k dramas al estrenar varias series que han logrado conquistar al público. Desde Mi novio coreano y ¿Cómo se traduce este amor? hasta esta comedia de fantasía, Humana por accidente que se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma de streaming.

¿De qué trata Humana por accidente?

Humana por accidente sigue la historia de Eun-ho, un peculiar gumiho (zorro de nueve colas) que dejó de lado su aspiración natural de convertirse en humana al darse cuenta de la enfermedad y muerte que acompaña a dicha condición, lo que la lleva a vivir por decenas de años manteniendo su inmortalidad.

Su existencia da un giro dramático cuando un inesperado accidente con Kang Si-yeol la transforma en una humana común y corriente. Ella deberá aceptar su nueva realidad y afrontar las complejidades de su existencia.

Elenco de Humana por accidente

Este es el reparto que conforma el nuevo drama coreano de Netflix:

Kim Hye-yoon como Eun-ho/Kim Ok-soon

Eun-ho es un zorro de nueve colar que ha vivido por siglos después de que decidió no convertirse en humana al ver el triste destino de su hermana. Por ello, trató de mantener una vida para no volverse humana ni sufrir de un castigo divino hasta que ocurrió lo inevitable.

La actriz nació el 10 de noviembre de 1996 en Corea del Sur. El 5 de junio del 2013 obtuvo un pequeño papel en la serie I Can Hear Your Voice, siendo este su debut en el mundo de los k-dramas.

Park Solomon (Lomon) como Kang Si-yeol

Kang Si-yeol es un delantero de fútbol en su escuela, quien es visto de mala forma por su entrenador ya que no viene de una gran familia y está completamente becado, por lo que no debe pagar nada. El joven es frío y distante con el resto, pero hace todo para tratar de encontrar la riqueza y ayudar a su abuela enferma, con quien vive.

El actor nació en Tashkent, Uzbekistán el 11 de noviembre de 1999. Debutó en el año 2014 y alcanzó la fama internacional por su personaje Lee S-hyeok en la serie Estamos Muertos.

Jang Dong-joo como Hyun Woo-seok, quien fue una gran promesa del equipo nacional de fútbol juvenil.

Lee Si-woo como Geum-ho, un personaje misterioso que de repente se enreda con Eun-ho a través de una conexión fatídica.

Kim Tae-woo como Jang Do-cheol, quien parece un simple matón callejero, pero en realidad es un chamán con visiones divinas y poderes psíquicos.

Choi Seung-yoon como Lee Yoon, un heredero adinerado y arrogante de la cuarta generación de la familia propietaria del Grupo Geumsu.

Joo Jin-mo como Pagun, un hombre misterioso, que es en realidad la séptima estrella de la Osa Mayor.