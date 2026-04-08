Lizbeth Rodríguez gana demanda de Kim Shantal tras polémica con Juan de Dios Pantoja | VIDEO

Lizbeth Rodríguez reveló que ganó la demanda que interpuso Kim Shantal en contra de la creadora de contenido en 2025 por difamación, después de que la conductor de Exponiendo Infieles aseguró que hubo una relación entre la famosa y Juan de Dios Pantoja.

En una transmisión en vivo, Lizbeth Rodríguez celebró su victoria, se burló de la ropa de Kim Shantal y acusó a la mujer de haberle pedido cinco millones de pesos por supuestamente haberla difamado sobre su ‘romance’ con Juan de Dios Pantoja.

“Quería que le diera 5 millones la perr*, lo que no gana trabajando [...] Estoy feliz porque gané la demanda de esta perr* maldita mentirosa”, expresó mientras celebraba su triunfo.

Entre las burlas, señaló que Kim trabaja “de a gratis” y que no le pagarían buenas cantidades por modelar o participar en programas de telerrealidad. “Encima quería que le pagara los abogados, ay no”, expresó.

“¿Qué va a pasar con tu patrona? Yo creo que te va a correr a patadas ahora que no pudiste demostrar que lo que yo decía eran mentiras", se burló, probablemente en referencia a Jukilop.

Kim Shantal asegura que Lizbeth no ha ganado nada

A través de su cuenta de TikTok, Kim cuestionó “¿qué va a andar ganando algo la loca aquella? Ya la consumió tanto el personaje... No de a huev* estarte inventando historias de infidelidades para seguir siendo relevante tu programa o tu personaje", criticó.

En ese sentido, aseguró que “el dinero nunca le ha interesado” y que la demandó por “metida y mentirosa”. Además, dijo que la influencer “no puede sostener nada”, ya que no ha presentado pruebas sobre la supuesta infidelidad.

@kimshantal2.0 En cualquier momento puedo retomar la demanda. Es un proceso que requiere tiempo y dinero, y hoy estoy enfocada en seguir trabajando y en mis proyectos personales. Como esta persona dejó de molestar, entendí que había respetado los límites. Pero si vuelve a lo mismo, no tengo ningún problema en retomarlo. Yo no tengo nada que ocultar. ♬ sonido original - Kim Shantal

Aclaró que faltó a una audiencia por participar en La Granja VIP, pero pidió a Lizbeth que “deje de mentir sobre ella” y le advirtió que ella podría revelar detalles de la vida privada de la mujer, los cuales “serían verdad”.

Ante este mensaje, la exintegrante de Badabun no tardó en reaccionar, sorprendida de que Kim negara que ella había ganado la demanda. “Hasta donde llega la negación, no lo puedo creer”. exclamó.

También señaló que Shantal sí se presentó a varias audiencias, pero que tuvo errores en el proceso como dar entrevista donde revelaba detalles antes de tiempo.

Fue entonces que la conductora expresó su deseo de tener una pelea física con la influencer: “Yo si quisiera partirle la cara. Yo pongo todo, el venue, por partirle la cara. Es más, hagamos una apuesta, que sea de vale todo, que se vea que traes con qué”, expresó.

¿Qué dijo Lizbeth Rodríguez sobre JD Pantoja y Kim Shantal?

Fue en el mes de agosto del 2025 que Lizbeth se hizo viral por unas declaraciones en contra de Juan de Dios, a quien acusaba de haber engañado en el pasado a Kimberly Loaiza, una de aquellas ocasiones con Shantal.

Kim presentó su demanda por daño moral, pues aseguró que afectó su trabajo con sus dichos. En ese sentido, exigía una disculpa pública, así como una indemnización económica que incluía el pago a sus propios abogados.

En los videos donde Lizbeth habla de la polémica, ella asegura que él incluso le escribió a ella un mensaje en el que le decía que si llegaban a tener algún encuentro íntimo, que Kim no se enterara. “Creo que la Shantal se dio a (Pantoja) también, por ahí hay videos donde se agarran por la manita de atrás”, declaró.