Lizbeth Rodríguez es criticada por pelear con cajeros por no cambiarle un helado derretido

La influencer Lizbeth Rodríguez, exconductora del programa Exponiendo Infieles, se volvió tendencia en redes sociales tras protagonizar un altercado en una farmacia. El conflicto surgió cuando intentó devolver un helado derretido que, según afirmó, su hijo compró en mal estado. La negativa del personal para realizar el cambio desató una tensa discusión que fue documentada por la propia creadora de contenido.

En sus redes, Lizbeth Rodríguez explicó que el producto no se encontraba en condiciones adecuadas para el consumo, responsabilizando a un fallo técnico de los refrigeradores. “Yo sé que cuando los refris de las nieves no sirven, te lo cambian por otro. Cuando yo vine, justamente estaba así de abierto el refri, tiene este seguro, no lo cerraron bien”, aseguró. A pesar de sus intentos por dialogar, los empleados rechazaron cambiar el helado alegando que “estaba roto”.

La situación se agravó cuando el personal, en lugar de buscar una solución o llamar a un encargado, amenazó con activar un “código rojo”, mecanismo de seguridad interno que genera una alerta dentro del establecimiento. Lizbeth Rodríguez, visiblemente frustrada, insistió en que sólo pedía un cambio o la devolución de su dinero.

“Los trabajadores no entienden y quieren marcar un código rojo, no le quieren hablar a un encargado, les quise cobrar su devolución, es negligencia de ellos. No se quisieron hacer cargo de eso”, expresó la conductora.

Entre su indignación y decepción, la influencer también lamentó el desenlace con su hijo: “Hijo, lo siento, tu nieve va a tener que esperar”. Hasta ahora, la farmacia implicada no ha ofrecido ninguna postura oficial ante el reclamo.

El incidente generó reacciones mixtas. Mientras algunos seguidores defendieron la postura de Rodríguez y criticaron el deficiente servicio al cliente, muchos otros la acusaron de exagerar. En redes se multiplicaron los comentarios que la señalaban por exponer innecesariamente a los empleados, y por negarle un nuevo helado a su hijo teniendo recursos para comprar otro sin problemas.

También fue blanco de críticas por “hacer un drama” que podría haber terminado en consecuencias laborales para los cajeros.

Desde entonces, la influencer Lizbeth Rodríguez no ha emitido más declaraciones sobre el caso. La controversia continúa generando debate entre sus seguidores y el público, evidenciando la delgada línea entre exigir un buen servicio y ejercer presión desproporcionada sobre trabajadores de un establecimiento.