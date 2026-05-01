‘Corren’ a Gerardo Fernández Noroña de restaurante: ‘¡Ratero, narco!’ | VIDEO

Una vez más, el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, fue increpado por ciudadanos, quienes lo expulsaron de un restaurante gritándole: “¡Fuera, ratero, narco!”, momento que quedó grabado en un video que circuló por redes sociales.

En la grabación que fue difundida en medios digitales, se aprecia cómo Fernández Noroña, acompañado de un grupo de gente, se encuentra en la salida del restaurante El Cardenal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, desde donde una multitud le grita improperios.

Un par de personas le gritan al senador que es un “ratero”, un “narco” y un “cobarde”, mientras la multitud, en conjunto, grita: “¡Fuera, fuera…!”.

Las personas que acompañan a Noroña, si bien no dicen palabra, graban con sus teléfonos celulares, solo para, momentos después, retirarse junto al senador.

Antes de irse, Fernández Noroña alcanza a dirigir unas palabras a quienes lo ofenden: “¡...me ha ido mejor que nunca!”, grita.

Aunque se desconocen más detalles de la discusión que llevó al senador a decir esas palabras, medios que difundieron la noticia remarcaron que la pelea surgió después de que un ciudadano confrontara al morenista por, supuestamente, defender al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así corrieron a Fernández Noroña de "El Cardenal", tras su defensa del ex gobernador Rocha Moya.



Ahi se ve atrás por cierto a su asistente "Emiliano", del cual pronto habrá nuwva información... pic.twitter.com/XzuTREbihG — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) May 1, 2026

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña se pronunció en sus redes sociales sobre el episodio, y acusó que éste respondió a que los opositores están “promoviendo” las agresiones en su contra, así como una campaña para relacionar a Morena con el narcotráfico, lo cual consideró infundado.

“Al salir, un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno —una hora— cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen”, narró el senador.

“Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo: si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo”, abundó Fernández Noroña.

Mensaje de Noroña en X. ı Foto: Captura de pantalla

Mensaje de Noroña en X (continuación). ı Foto: Captura de pantalla

No es la primera vez que Fernández Noroña es confrontado en público. Hace unos meses, el senador fue captado en Roma, Italia, donde protagonizó un altercado con un ciudadano que lo increpó por llevar a cabo un viaje de lujo mientras defendía valores de austeridad.

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