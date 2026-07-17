Anuncian CSP y Mara Lezama acceso gratis a Parque del Jaguar y baja de costo al entrar a Zona Arqueológica de Tulum

La Presidenta de México y la Gobernadora de Quintana Roo, en imagen de este viernes.

Tulum — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un paquete de acciones para mejorar el acceso al Parque del Jaguar, la Zona Arqueológica y las playas de Tulum, con medidas que incluyen entrada gratuita al parque, reducción en las tarifas de acceso, transporte más económico, mejoras en la infraestructura y una estrategia de promoción turística.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien presentó avances históricos de Quintana Roo en infraestructura y bienestar al darle la bienvenida, la Presidenta de México informó que el acceso al Parque del Jaguar será completamente gratuito para todos los visitantes, mientras que el transporte eléctrico operado por Grupo Maya reducirá su costo a 20 pesos, equivalente al precio que anteriormente tenía el tradicional trenecito.

Explicó que quienes deseen ingresar únicamente al parque o disfrutar de las playas podrán hacerlo sin costo, pagando únicamente el transporte en caso de utilizarlo, o bien accediendo a pie desde la entrada tradicional.

Asimismo, anunció una reducción significativa en las tarifas de acceso a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida. Los turistas nacionales pagarán 80 pesos, regresando a los costos vigentes en 2018 y 2019, mientras que para los visitantes internacionales la tarifa será de 265 pesos, lo que representa una disminución importante respecto a los precios actuales.

Como parte de las mejoras al acceso, Claudia Sheinbaum informó que será modificada la entrada tradicional al parque mediante la sustitución del muro existente por un arco que permita recuperar la conexión visual y peatonal hacia el sitio arqueológico y las playas. La obra será realizada por ingenieros militares.

También anunció la construcción de un estacionamiento ecológico en el acceso sur, con el propósito de facilitar la llegada de visitantes que podrán dejar ahí sus vehículos y continuar su recorrido mediante el transporte eléctrico o caminando.

PLAN TULUM RENACE

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer 10 acciones estratégicas que quedarán establecidas como parte del Plan Tulum Renace. Entre ellas destacan la entrada gratuita al Parque del Jaguar para turistas nacionales; la reducción a la mitad del costo de acceso a la Zona Arqueológica de Tulum, con una tarifa de 80 pesos para nacionales y 265 pesos para extranjeros; el establecimiento de un sistema de movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar.

También la implementación, en coordinación con la Guardia Nacional, de un modelo de atención y cuidado al turista; un plan de profesionalización y certificación para prestadores de servicios turísticos; la construcción de un estacionamiento en el acceso sur; un plan de ordenamiento y mejora de los servicios públicos para el pueblo de Tulum; un nuevo sistema de transporte público; una campaña de promoción nacional e internacional, así como un programa integral para la atracción de nuevas rutas aéreas y el fortalecimiento de la conectividad entre el Aeropuerto Internacional de Tulum y el centro del municipio.

QUINTANA ROO AVANZA COMO NUNCA ANTES

La gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que Quintana Roo atraviesa una etapa de transformación sin precedentes gracias al respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar avances en infraestructura, salud, vivienda, movilidad, seguridad y desarrollo social durante la conferencia matutina realizada en Tulum.

Ante la Presidenta, Mara Lezama destacó una reducción de casi 200 mil personas en condición de pobreza entre 2022 y 2024, equivalente a cerca de 10 puntos porcentuales.

La Gobernadora también resaltó que Quintana Roo se ubica como la cuarta entidad mejor evaluada del país en desempeño financiero y obtuviera la calificación AA de Standard & Poor’s, condiciones que impulsan la creación del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún.

En materia de salud, Mara Lezama destacó que, con el respaldo del Gobierno de México y del modelo IMSS-Bienestar, se fortalece la atención médica en todo el estado como nunca, con la construcción del nuevo Hospital General de Chetumal, la duplicación de la capacidad del antiguo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, un nuevo Hospital Integral en José María Morelos, así como un Hospital Materno Infantil y una Torre de Especialidades en Cancún.

Asimismo, enumeró las inversiones en infraestructura educativa y de movilidad, entre ellas la construcción domos escolares, ya llevan 300, que benefician a más de 60 mil estudiantes y el avance del sistema de transporte público MOBI, además de obras estratégicas como el Puente Vehicular Nichupté, con inversión superior a 10 mil 300 millones de pesos, la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio y la rehabilitación del ramal a Javier Rojo Gómez, que impulsa la producción agrícola y el desarrollo del sur del estado.

En el rubro de vivienda, el programa Vivienda para el Bienestar, proyecta 53 mil viviendas, con una inversión superior a los 31 mil millones de pesos, en beneficio de más de 200 mil personas.

En el ámbito económico, aseguró que la entidad mantiene una tasa de desempleo de 2.6 por ciento, más de 527 mil empleos formales registrados ante el IMSS y una inversión extranjera superior a los mil 100 millones de dólares.

“Nuestro compromiso es que esa prosperidad llegue a las comunidades mayas, a las personas artesanas, a las cooperativas y a quienes durante muchos años quedaron al margen del desarrollo”, enfatizó.

Acompañada de la gobernadora de #QuintanaRoo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se llevara a cabo un paquete de acciones para mejorar el acceso al Parque del Jaguar, la Zona Arqueológica y las playas de Tulum con medidas que incluyen entrada gratuita al parque,… pic.twitter.com/3Xox57rvAl — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 17, 2026

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