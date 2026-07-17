Papel que ya no usa el Gobierno del Edomex se convertirá en libros de texto

Toluca.- — Ese montón de hojas, expedientes y documentos que ya cumplieron su función dentro de las oficinas públicas tendrá una nueva historia: en lugar de terminar como desecho, se convertirá en libros de texto gratuitos para niñas y niños de todo el país.

A través de la campaña “Recicla para Leer”, el Gobierno del Estado de México entregará 155 toneladas de papel y cartón a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), material que será reciclado para producir nuevos ejemplares educativos.

La Oficial Mayor del Gobierno mexiquense, Mónica Chávez Durán, explicó que esta acción busca aprovechar los recursos que aún tienen valor y darles un nuevo uso con impacto social y ambiental.

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“Este esfuerzo permitió reunir más de 82 toneladas de papel y cartón y, con las aportaciones subsecuentes durante el resto del año, alcanzaremos un total de 155 toneladas”, señaló durante la firma del convenio de donación.

Pero la historia no termina en los libros. El reciclaje de este material también representa un beneficio para el planeta: permitirá ahorrar más de 7.75 millones de litros de agua, evitar la tala de 2 mil 325 árboles y reducir el consumo de energía eléctrica en más de un millón 178 mil kilowatts-hora.

La directora general de la Conaliteg, Victoria Guillén Álvarez, destacó que el papel recuperado se incorporará nuevamente al ciclo productivo para convertirse en una herramienta educativa, al tiempo que se promueve el cuidado de los recursos naturales.

Además, la Secretaría de Medio Ambiente estatal señaló que reciclar papel ayuda a disminuir la presión sobre los bosques y reduce el impacto ambiental frente a la fabricación de material nuevo, ya que requiere menos agua y energía.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien autorizó el pasado 1 de julio, mediante la Gaceta del Gobierno, la donación del papel y cartón generado por bajas documentales para su reciclaje.

Así, los documentos que ya no tenían espacio en los archivos estatales tendrán una nueva ruta: pasar de los escritorios a los salones de clase.

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