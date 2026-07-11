Inglaterra, con doblete de Jude Bellingham, vence a Noruega y avanza a semifinales del Mundial 2026

Jude Bellingham, de Inglaterra, celebra su anotación ante Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

En un partido que se definió en tiempos extra, la Selección de Inglaterra necesitó de un doblete de Jude Bellingham y desatenciones de Noruega para ganar por 2-1 y avanzar a semifinales de la Copa del Mundo 2026. El delantero Erling Haaland estuvo desaparecido todo el partido.

Al 93′ el polivalente jugador del Real Madrid consiguió su doblete y le dio a Los Tres Leones la ventaja, la cual ya no soltaron. Luego de un partido muy discreto, Haaland dejó el terreno de juego antes de iniciar el segundo tiempo extra.

¡GOOOOOL DE NORUEGA! ¡LO ESTÁN GANANDO LOS VIKINGOS!🇳🇴⚽



Andreas Schjelderup pone el 1-0 ¡Con un golazo!



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El partido empezó con Noruega tirado atrás y cediendo el control del balón a Inglaterra. Los pupilos de Thomas Tuchel iniciaron tocando la redonda por el campo rival, pero no lograban penetrar entre las líneas defensivas.

Los Vikingos esperaban pacientes a robar el esférico e ir por un contragolpe fulminante. No hubo muchas oportunidades, pero una genialidad de Andreas Schjelderup abrió el marcador el 36′ de tiempo corrido. No fue por un centro, sino por un remate que sorprendió a todos, en especial al arquero británico.

Andreas Schjelderup llevaba el balón por la banda izquierda. Ingresó al área y propuso el mano a mano, pero lejos de mandar el centro, el atacante disparó de pierna zurda, un bombazo que se incrustó en la horquilla y que Jordan Pickford no pudo detener.

Schjelderup llegó a cuatro colaboraciones de anotación en la Copa del Mundo 2026. Se hizo presente en los compromisos ante Brasil, Francia y los Tres Leones. El nacido en Bodø está hecho para los grandes juegos. En la primera parte ante los ingleses el atacante noruego dejó un gol, tres recuperaciones y dos duelos ganados.

¡GOOOOOL DE INGLATERRA! ¡HEY JUDE!



Jude Bellingham cruza el balón y pone el 1-1 ¡QUÉ LOCURA!



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Aunque Noruega encontró el gol de la ventaja, el conjunto de Inglaterra jugaba mejor. No tardaron en demostrar esa superioridad con el tanto de la anotación, que llegó de uno de los mejores jugadores del mundo; Jude Bellingham. El mediocampista terminó una acción de Anthony Gordon para el 1-1 al 45′+2′.

En tiempo de descuento El Equipo de la Rosa le había dado vuelta a la pizarra. Jude Bellingham asistió a Harry Kane, quien dentro del área amagó al portero noruego y le picó el balón para un golazo. Sin embargo, el letal ariete británico estaba adelantado y se anuló por fuera de lugar.

Al 86′ Saka tuvo una gran jugada individual, llegando a línea de fondo y dejando en el camino a un par de defensores noruegos. El extremo del Arsenal mandó un centro que cruzó de lado a lado, pero que ninguno de sus compañeros pudo empujar al fondo de la red.

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