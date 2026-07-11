¿Cuándo fue la última vez que Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial?

Inglaterra logró derrotar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 y consiguió su boleto para disputar las semifinales del torneo, una fase en la que no figuraban los Tres Leones desde hace ocho años.

La última vez que la escuadra europea se metió entre los cuatro mejores del mundo fue en Rusia 2018, sin embargo quedaron fuera del certamen en esa misma ronda a manos de Croacia, encuentro que terminaron perdiendo por marcador de 2-1 con goles de Ivan Perisic y uno más de Mario Mandzukic en la prórroga.

Take it away lads 🎶 pic.twitter.com/utc8UVOaD9 — England (@England) July 12, 2026

Este fue el resultado de Inglaterra en el Mundial pasado

Inglaterra siempre es una de las selecciones favoritas para pelear por el título de la Copa del Mundo por el nivel de sus jugadores y en esta ocasión no fue la excepción, llegando hasta las semifinales del certamen internacional con Thomas Tuchel como su entrenador.

El técnico alemán ya superó lo realizado por Gareth Southgate en la edición de Qatar 2022, cuando los Tres Leones llegaron hasta los cuartos de final del certamen enfrentando a Francia en dicha fase y perdiendo por tablero de 2-1. Les Blues consiguieron la victoria gracias a los tantos de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud.

Este año su posible rival y el que posiblemente será es Argentina. La Albiceleste se mide ante Suiza en busca de su boleto a las semifinales y en caso de ganar se verán las caras con los Tres Leones en la siguiente ronda, un partido que tiene una pasado histórico.

Inglaterra busca el título después de 60 años de espera

Inglaterra está a 90 minutos o más de poder meterse a una final de Copa del Mundo, pero no será nada sencillo, ya que cada fase que pasa es aún más complicada que la anterior. Los Tres Leones quieren llevar de regreso el trofeo a casa, como dice la famosa canción, “It´s coming home".

La primera y última vez que los ingleses fueron campeones del mundo ocurrió en 1966 cuando fueron anfitriones y lograron sumar una estrella a su escudo, pero desde entonces han quedado en el camino en la búsqueda del cetro.

Este año podría ser una oportunidad para volver a levantar el trofeo, pero necesitan realizar dos partidos perfectos y sin errores para poder coronarse por segunda ocasión en su historia.

DCO