¿Fede Vigevani tiene novia? Esto se sabe de su vida amorosa

El nombre de Fede Vigevani se ha vuelto tendencia a partir del anuncio de su participación en La Casa de los Famosos 2026. El uruguayo es uno de los creadores de contenido más destacados, con más de 70 millones de seguidores en YouTube.

El creador de contenido ha despertado curiosidad por quienes conocen poco sobre su vida, como si es que hay alguna novia o pareja que lo vaya a ir a apoyar en las galas, como suele suceder en el programa de encierro 24/7.

¿Fede Vigevani tiene novia?

En el pasado, Fede Vigevani ha dejado claro que no ha buscado tener novia desde hace tiempo, pues se encuentra muy enfocado en su carrera, por lo que ha dejado de lado los asuntos del corazón.

En un reciente video publicado por La Casa de los Famosos México, el propio Fede reaccionó a la pregunta de quién era su novia. “Gran pregunta porque no sé quién es”, admitió y después remató “estoy soltero hace 6 años”.

“Mi corazón esta triste, está solo... Nah, mentira”, bromeó. “Pero si hay una chica interesada ahí, llama”, agregó antes de seguir con la dinámica. El momento dio mucho de qué hablar en redes sociales y no tardaron en comentar seguidoras interesadas en él.

Hasta donde se sabe, la ex novia más conocida del influencer es la modelo y creadora de contenido venezolana Nicole García. Ambos mantuvieron una relación muy popular y compartieron gran parte de su contenido juntos durante su etapa en el grupo Dosogas y posteriormente, hasta que terminaron oficialmente a principios del año 2020.

Años después, hubo polémica por las declaraciones de Nicole, quien contó el año pasado que en 2020 conoció a su actual esposo y comenzaron a salir, lo que despertó dudas de si hubo alguna infidelidad.

En ese entonces, ella salió a aclarar que terminó con Fede Vigevani desde aquel año, aunque se pensaba que había sido después. El creador de contenido salió entonces a confirmar lo dicho por su ex, por lo que se sabe que se encuentran en buenos términos.

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