Dictan prisión preventiva contra Julio Chávez Jr.

Julio César Chávez jr., escoltado por miembros del ICE durante su deportación el pasado 18 de agosto del 2025.

Un juez federal en Sonora dictó prisión preventiva contra el boxeador Julio César Chávez Jr., acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.

La medida cautelar fue ordenada por el juez de control Enrique Hernández, en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, donde se determinará si el pugilista es vinculado a proceso.

La defensa de Chávez Carrasco pidió la ampliación del plazo legal para presentar pruebas, solicitud a la que el juez accedió.

La audiencia, en la que se determinará su posible vinculación a proceso, fue programada para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas.

El Tip: el embajador de EU escribió en su red X que la deportación de Chávez Jr. refleja la cooperación entre los gobiernos y da resultados en la seguridad de ambas naciones.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en California, Estados Unidos, el pasado 2 de julio, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras presuntas declaraciones fraudulentas en su solicitud de inmigración, luego de que expirara su visa de turista y buscara renovarla.

Contaba con una orden de aprehensión en México por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) desde marzo de 2023, bajo los cargos de presunto tráfico de armas, municiones y explosivos.

Tras su detención en Estados Unidos, la FGR fue notificada, por lo que procedió a su deportación.

2 veces ha sido arrestado Chávez Jr. en EU

Su envío a México se informó el martes, sin embargo el Registro Nacional de Deportaciones (RND) especifica que ello ocurrió el 18 de agosto, a las 11:53 horas.

Chávez Jr. fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.

Su proceso judicial en México se sustenta en acusaciones que lo relacionan con el cártel de Sinaloa.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) identificó un vínculo entre el boxeador y el cártel, a través de Frida Muñoz Román, esposa del boxeador y expareja de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.