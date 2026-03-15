VIDEO: La espectacular entrada de Karely Ruiz en Ring Royale

Así fue la entrada de Karely Ruiz a Ring Royale

La pelea entre la influencer Karely Ruiz y la conductora e influencer Marcela Mistral era una de las más esperadas del Ring Royale debido a la rivalidad de tiempo entre ambas mujeres.

Sin embargo, desde el primer momento, la influencer Karely Ruiz robo la mirada de miles de personas con su espectacular entrada al ring.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz?

La rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz surgió durante una transmisión televisiva en la que la conductora lanzó fuertes cuestionamientos hacia la influencer por el tipo de contenido que comparte en internet.

Durante el programa, Mistral criticó directamente la actividad de Karely Ruiz en redes sociales, especialmente la venta de contenido para adultos, señalando que este tipo de prácticas podían influir negativamente en los menores que utilizan plataformas digitales.

A pesar de las críticas, Karely Ruiz decidió no responder a las acusaciones y mantuvo una postura tranquila durante el intercambio. Sin embargo, el episodio marcó el inicio de una rivalidad que con el paso del tiempo continuó alimentándose en redes sociales y en el ámbito mediático.

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LMCT