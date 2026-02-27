El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales un emotivo mensaje sobre Punch Monkey, un mono que se volvió viral tras difundirse un video en el que su manada lo rechaza.

Al parecer la historia, que conmovió a miles de usuarios, también tocó profundamente al futbolista, quien no pudo contener las lágrimas y confesó sentirse identificado con la experiencia del pequeño animal. Su reacción ha generado miles de reacciones y comentarios en plataformas como Instagram, TikTok y X, antes Twitter.

Chicharito Hernández llora por Punch Monkey y se identifica con él

En su publicación, Javier Chicharito Hernández relató cómo la historia de Punch Monkey, un macaco japonés residente del Zoológico de la Ciudad de Ichikawalo, impactó personalmente.

“Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y real. Intenta defenderse sin saber bien cómo, y todos lo hemos hecho alguna vez. No hay malicia en él, sólo emoción, inocencia y ganas de existir”, escribió junto al video.

El futbolista Chicharito Hernández explicó que la escena en la que el animal busca el afecto de su manada le recordó momentos de su propia vida: “Es fuerte y real, porque todos hemos sentido alguna vez ese rechazo”.

El jugador, actualmente en la recta final de su carrera profesional, aprovechó para enviar una reflexión a sus seguidores sobre cómo Punch Monkey es un ejemplo de fortaleza. “Él nos enseña que: Puedes sentir profundamente sin vivir en quejas, puedes reconocer el rechazo sin convertirte en una víctima, puedes proteger tu corazón sin cerrarlo”, señaló Javier Chicharito Hernández.

“Menos ‘lo que me hicieron’ y más ‘¿qué hago con esto?’“, finalizó el deportista.

¿Qué pasó con Punch Monkey?

El caso de Punch Monkey se convirtió en un fenómeno en redes sociales. Se trata de un macaco japonés que habita en el Zoológico de la Ciudad de Ichikawa, quien no tuvo un inicio de vida sencillo.

Fue rechazado por su madre luego de tener unos días de nacido y buscó consuelo en un peluche de orangután que fue adquirido en una reconocida tienda de muebles. Las imágenes del pequeño Punch, aferrado con ternura a su juguete mientras intentaba sin éxito ser aceptado por los adultos de su tropa, despertaron una ola de empatía internacional bajo el lema “Hang In There, Punch” (“Aguanta, Punch”).

De acuerdo con los reportes del zoológico de finales de febrero, la situación del primate ha dado un giro positivo. Punch Monkey ya pudo integrarse de manera efectiva en su comunidad, ha participado en sesiones de acicalamiento con otros macacos, una práctica que en su especie simboliza confianza y aceptación social.