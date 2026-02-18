La historia de Punch, el monito abandonado por su madre que siempre carga un peluche | VIDEO

El pequeño mono japonés Punch ha ganado popularidad rápidamente en redes sociales luego de que se diera a conocer la historia que hay detrás de las fotos y videos de él cargando un peluche a todos lados.

Punch es un mono japonés que se encuentra en el Jardín Zoológico y Botánico ubicado en la ciudad de Ichikawa Japón, y luego de nacer este monito fue abandonado por su madre.

Debido a que la madre de Punch no se hizo cargo de él, el equipo de trabajo del zoológico japonés decidió regalarle un peluche de mono, y rápidamente este se convirtió en el compañero de vida de Punch.

Historia completa de Punch

El pequeño mono japonés que se ganó el corazón de todo el mundo en redes sociales nació el 26 de julio del 2025; y además de enfrentrarse al abandono por parte de su madre, Punch también se vió alejado de la comunidad de monos del zoológico.

Es por esto que en redes sociales se pueden apreciar fotos y videos de Punch cargando el peluche de mono a todos lados, pues este se convirtió en el único compañero con el que pasaba tiempo.

Pese a que Punch fue integrado a la comunidad de monos del zoológico desde el 19 de enero, fue hasta hace algunos días que el Zoológico de Ichikawa publicó videos del pequeño monito siendo acicalado por otros miembros del grupo y compartiento tiempo con otros.

“¡Punch está profundizando gradualmente sus interacciones con la tropa de monos! Lo están acicalando, jugueteando con los demás, siendo regañado y teniendo todo tipo de experiencias todos los días, ¡aprendiendo constantemente a vivir como un mono dentro de la tropa!” se lee en la publicación.

De acuerdo con el zoológico, luego de que se diera a conocer la historia de Punch, comenzaron a recibir más visitantes, e incluso muchas personas realizaron donaciones al zoológico.

El cuidador de los monos Miyakoshi Shunpei, informó que al principio temían que Punch no pudiera adaptarse a la comunidad debido a que no fue criado por su madre, y pese a que al principio se mostraba bastante nervioso y se aferraba a su peluche, con el paso del tiempo comenzó a acercarse a los demás monos.

Asimismo, han indormado que Punch continúa aprendiendo las reglas de convivencia que existen en el grupo de monos poco a poco, y pese a que hay momentos en que los otros miembros lo regañan, este se ha ido acostumbrando al grupo.

