¡Ya puedes rentar bicicletas en Parque Fundidora! Horarios, costos y requisitos 2026

Regresa la renta de bicicletas a Parque Fundidora

El icónico recorrido por las pistas del Parque Fundidora recupera uno de sus atractivos más solicitados tras el regreso de los paseos en bicicleta.

Tras un periodo de incertidumbre a finales de 2025, la nueva administración reactiva el servicio de movilidad sostenible con unidades renovadas, promoviendo un estilo de vida activo en el corazón de Monterrey.

Requisitos para rentar

Para agilizar el flujo de visitantes, el proceso de alquiler se ha hecho más simple. El único requisito indispensable es:

Identificación oficial (INE=: Se utiliza para registrar el inicio de la renta y asegurar el cálculo exacto del pago al finalizar.

Como valor agregado, el módulo de atención ahora cuenta con lockers especiales (costo de 10 pesos) para que los ciclistas resguarden sus pertenencias y disfruten el circuito sin carga pesada.

El horario de atención es de lunes a domingo ı Foto: Especial

¿Cuánto cuesta rentar una bicicleta en Parque Fundidora?

La oferta para este 2026 está diseñada para todas las edades y grupos:

Bicicleta sencilla: 50 pesos por hora.

Triciclos para niños: 50 pesos por hora.

Unidades dobles (tándem): 100 pesos por hora.

Scooters: Disponibles como opción de movilidad alternativa.

El servicio opera de lunes a domingo, de 08:00 a 22:00 horas. Es importante considerar que la última renta se permite a las 21:00 horas para garantizar la devolución antes del cierre.

Los horarios pueden variar debido a condiciones meteorológicas extremas (lluvias fuertes o calor intenso) o por la realización de festivales y eventos masivos dentro del parque.

Con esta propuesta, Rueda Verde consolida al Parque Fundidora como un referente de convivencia familiar y recreación en el norte del país.