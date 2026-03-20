¿Se suspendió el Cruz Azul vs Mazatlán? Esto es lo que se sabe AL MOMENTO sobre lo ocurrido

El partido entre el Mazatlán y el Cruz Azul de la categoría Sub-21 tuvo que ser suspendido esta mañana, pues en las instalaciones donde se iba a llevar a cabo el cotejo entre los Cañoneros y La Máquina, hubo presencia de abejas que impidió que se jugara el encuentro.

“Nuestro duelo ante Mazatlán de esta mañana ha sido suspendido por presencia de abejas. Se anunciará una nueva fecha en cuanto esté confirmada”, se puede leer en el comunicado publicado por la página de Fuerzas Básicas del Cruz Azul.

El partido entre estas dos escuadras estaba programado a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en las instalaciones del Mazatlán, encuentro en el que iba a participar el guardameta mexicano Emmanuel Ochoa, quien fue el titular en el Mundial Sub-20 en Chile.

Nuestro duelo ante Mazatlán de esta mañana ha sido suspendido por presencia de abejas.



Se anunciará una nueva fecha en cuanto esté confirmada. https://t.co/QM3ybPhJig — Cruz Azul Fuerzas Básicas (@AzulBasicas) March 20, 2026

El primer equipo de Cruz Azul inaugura la Jornada 12 ante Mazatlán

El Cruz Azul es uno de los mejores equipos de este Clausura 2026, pues van en el segundo lugar de la tabla general a falta de seis jornadas en el torneo y este fin de semana inauguran la fecha 12 del certamen ante el Mazatlán.

El encuentro entre los Cañoneros y La Máquina se jugará hoy a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, último encuentro que los cementeros disputarán en Mazatlán, pues en la siguiente campaña el equipo de Sinaloa le cederá su lugar en la Liga MX al Atlante.

La institución de la Noria buscará los tres puntos en la cancha del Estadio El Encanto para mantenerse en la pelea por el primer lugar de la tabla general, el cual le pertenece a las Chivas tras ganarle al León en su partido pendiente de la Jornada 9.

Cruz Azul sigue en la pelea por el bicampeonato de la Concacaf Champions Cup

El Cruz Azul fue el campeón de la edición pasada de la Concacaf Champions Cup después de vencer al Vancouver Whitecaps en la gran final, la cual se llevó a cabo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Este año, pero de la mano de Nicolás Larcamón, La Máquina busca volver a levantar el título internacional para superar al América con ocho conquistas en su historia.

De momento, en los cuartos de final, los cementeros se medirán ante el LAFC para buscar su pase a las semifinales, teniendo la ventaja de recibir el encuentro de vuelta en su cancha, pues están mejor posicionados en la tabla general.

DCO