Cruz Azul iguala con Monterrey y asegura su boleto a cuartos de final de Concacaf Champions Cup; resumen y goles

Cruz Azul dejó fuera al Monterrey en octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Un gol de José Paradela en el inicio del segundo tiempo le permitió a Cruz Azul empatar 1-1 como visitante contra el Monterrey. El resultado en el duelo en el Estadio Cuauhtémoc le permitió a los cementeros clasificar a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, luego del 3-2 obtenido como visitante en la ida.

Rayados anotó pronto el gol que necesitaba para emparejar el global al minuto 8, cuando Jorge Rodríguez marcó con un disparo raso de derecha fuera del área luego de ser asistido por Roberto de la Rosa en un tiro de esquina.

Paradela con un toque de clase ✨ pic.twitter.com/Fg9FcwnWUg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Charly Rodríguez tuvo la primera ocasión de La Máquina después del tanto recibido con un tiro lejano de derecha que pasó por arriba del arco de La Pandilla. Poco después, al 23’, José Paradela avisó con un disparo de zurda.

El francés Anthony Martial tuvo un intento con la zurda en el lado izquierdo del interior del área al minuto 25, pero su impacto fue rechazado.

José Paradela le da el boleto a Cruz Azul en el complemento

Rayados cerró el primer tiempo encima del arco resguardado por Andrés Gudiño, con dos aproximaciones de Jesús Tecatito Corona, una de Anthony Martial y otra de Roberto de la Rosa.

Cruz azul consiguió la igualada en el encuentro recién iniciado el complemento, y lo hizo por conducto de José Paradela, quien al 46’ anotó con un toque de zurda tras desviar un envío de Omar Campos en el centro del área.

El marcador no se movió más, y con ello La Máquina llegó a 14 partidos oficiales sin perder, incluyendo el certamen regional y la Liga MX.

¿Contra quién va Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup?

El LAFC será el contrincante de Cruz Azul en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. El equipo de la MLS derrotó 2-1 a domicilio al Alajuelense, al que superó 3-2 en la pizarra global.

En caso de avanzar a semifinales, La Máquina podría verse las caras con el Toluca, que esta noche recibe al San Diego FC con desventaja 3-2 tras su derrota por 3-2 la semana pasada en el cotejo de ida.

EVG