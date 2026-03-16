Exjugador de Cruz azul revela TODAS las cosas raras que hubo en una de las peores derrotas de La Máquina (VIDEO)

Un exjugador de Cruz Azul dio detalles de una de las derrotas más increíbles del equipo en la Liga MX.

Roberto Alvarado, exjugador de Cruz Azul, formó parte del club en la derrota de 4-0 ante Pumas en las semifinales de vuelta del Guard1anes 2020, uno de los tropiezos más dolorosos de La Máquina, del cual reveló todas las cosas raras que pasaron antes de aquella goleada en Ciudad Universitaria.

En charla con Yosgart Gutiérrez en el pódcast El RePortero, el ‘Piojo’ dijo que a varios futbolistas del equipo celeste les ocurrieron cosas extrañas, y una de las víctimas fue Jesús Corona, quien de último momento no pudo jugar aquel encuentro debido a que se contagió de COVID-19, motivo por el que el portero de los de La Noria en aquel cotejo fue Sebastián Jurado.

“Estuvo muy raro porque para empezar un día antes le dio COVID-19 a Chuy Corona y a otro jugador, y no le creían a Chuy que le había dado COVID, un desmadre internamente por ese tema”, recordó al respecto el ‘Piojo’ Alvarado, quien formó parte del Cruz Azul del 2018 al 2021.

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La imagen del Piojo que se hizo viral en Cruz Azul

Roberto Alvarado afirmó que antes del inicio de aquella semifinal de vuelta contra Pumas los jugadores de Cruz Azul en el vestidor hicieron hincapié en la importancia de anotar un gol para liquidar la serie luego del 4-0 conseguido en la ida.

Sin embargo, el desarrollo del juego se dio de una manera completamente opuesta, pues los de la UNAM lograron los cuatro goles que necesitaban para acceder a la final por su mejor posición en la tabla. Tras el cuarto tanto de los auriazules, se hizo viral una foto del ‘Piojo’ Alvarado con un rostro de incredulidad.

Habían pasado cosas que no les gustaron a los jugadores que no puedo decir como tal lo que pasó, pero eran cositas que ya hacían que el equipo no viniera de la mejor manera Roberto Alvarado



“Obviamente el día del partido no esperas que te hagan cuatro goles. Desde que estábamos en el vestidor decíamos ‘vamos por un gol y están muertos’ y el problema fue que ellos nos hacían. Hay una foto de mi cara que se hizo muy viral de qué está pasando, no, no reaccionábamos, no sabíamos qué estaba pasando y pues al final realmente no supimos qué pasó, que no te explicas”, profundizó el exjugador de Cruz Azul, actualmente en Chivas.

Piojo Alvarado revela que familiares la pasaron mal

Roberto Alvarado afirmó que algunos aficionados se metieron con las familias de los futbolistas del Cruz Azul luego de aquella sorpresiva eliminación a manos de Pumas en diciembre del 2020.

"Después de eso empezaron a sacar que nos vendimos, fue un tema mediánicamente muy fuerte para todos porque ya están hablando de cosas mayores que le empiezan a decir cosas a tu familia“, señaló al respecto el ‘Piojo’.

El exintegrante de Cruz Azul hizo énfasis en que los futbolistas ganan más conquistando un título que perdiendo un juego tan importante como una semifinal.

"Uno gana más siendo campeón que perdiendo. Un decir, por más dinero que te ofrezcan, levantar el campeonato te da dinero, hay premios y hay cosas que te dan más que perder“, enfatizó el también seleccionado nacional.

EVG