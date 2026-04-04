El ERROR grosero de un portero de la MLS por el que se ganó todas las burlas de la afición (VIDEO)

La Major League Soccer (MLS) sigue dando que hablar por el pobre nivel que muestran algunos porteros en la competencia y esta vez fue Zack Steffen el guardameta que se llevó las burlas de la afición por el error grosero que tuvo en el partido entre el Toronto y el Colorado Rapids.

Se jugaba el minuto 77 del partido y el Colorado tenía la ventaja en el marcador por dos goles a uno, aunque con dos jugadores menos en el campo. Un defensa rompió el ataque de Toronto reventando un balón a la dirección de Zack Steffen; sin embargo, el guardameta estadounidense intentó controlar la pelota con el pie, pero no metió bien el botín y la esférica terminó colándose en su marco.

Con este autogol el Toronto logró igualar el tablero a dos goles por bando y minutos más tarde Josh Sargent fue el autor del último tanto del cotejo, con el que el equipo de Canadá se quedó con la victoria, mientras que el Rapids se llevó la derrota y el terrible error de Steffen.

What is happening in the MLS 😭😭😭😭 pic.twitter.com/vpWE5k2uB9 — george (@StokeyyG2) April 4, 2026

Zack Steffen, de jugar en la Premier League a cometer errores en la MLS

Zack Steffen llegó al Colorado Rapids en enero del 2024, poniendo fin a su etapa en el futbol de Europa para regresar a su país a jugar en la liga local; sin embargo, ahora su nombre suena por los errores que tiene en los partidos de la Major League Soccer.

El guardameta estadounidense inició su carrera en el Freiburg de la Bundesliga, después regresó a Estados Unidos para jugar con el Columbus Crew y en julio del 2019, el Manchester City adquirió su carta por la cantidad de 6.8 millones de euros.

En el viejo continente estuvo de préstamo con el Fortuna Düsseldorf de Alemania y el Middlesbrough de Inglaterra; sin embargo, los citizens no le encontraron acomodo en su plantilla y decidieron dejarlo como agente libre, así fue como llegó al Colorado Rapids.

Zack Steffen y el Colorado Rapids se enfrentarán a un mexicano en la MLS

Zack Steffen tendrá que borrar este episodio de su carrera y darle la vuelta a la página para seguir en la temporada de la MLS con el Colorado Rapids, pues la campaña apenas va iniciando en Estados Unidos.

El próximo compromiso del equipo estadounidense será el 11 de abril del 2026, cuando se midan al Houston Dynamo, equipo en el que milita el mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien volvió a la MLS después de su paso por el Toluca en la Liga MX.

Después de su derrota ante el Toronto, el conjunto de Colorado está en el octavo puesto de la Conferencia Oeste, con una suma de nueve puntos, cosecha de tres victorias y tres derrotas en seis encuentros.

DCO