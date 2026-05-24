Así fue la increíble asistencia de Santi Giménez en su último partido con el Milán (VIDEO)

Santiago Giménez sigue preparándose para el Mundial 2026 y en el último partido del AC Milan en la temporada 2025/2026, el delantero mexicano logró una gran asistencia para que Alexis Saelemaekers marcara el primer gol del encuentro entre los rossoneri y el Cagliari.

El ariete mexicano se desmarcó en la banda derecha y recibió un trazo largo de su compañero que iba pasando el medio campo. Santiago Giménez de primera intención le cedió la pelota a Saelemaekers con la cabeza y el mediocampista belga definió con un tiro cruzado para el primer gol del cotejo.

SANTI RETOMA CONFIANZA 🔥



Santiago Giménez coloca asistencia de cabeza para el gol de Alexis Saelemaekers. pic.twitter.com/0wvwiEgCai — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) May 24, 2026

Santiago Giménez fue titular en su último partido de la temporada con el Milan

Santi Giménez disputó su último encuentro con el Milan antes de iniciar la Copa del Mundo del 2026 con la Selección Mexicana, aunque el hijo del ‘Chaco’ Giménez aún debe esperar al 1 de junio para conocer la lista final de 26 jugadores y saber si formará parte del equipo de Javier Aguirre.

El equipo de Massimiliano Allegri necesita forzosamente una victoria o empatar con el Cagliari para no perder su lugar en el top 4 de la tabla general de la Serie A, ya que con una derrota de los rossoneri los podría dejar fuera de los puestos de Champions League para la próxima temporada.

Santi Giménez necesita llenarle el ojo a Javier Aguirre para estar en la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026, ya que su competencia no baja los brazos para estar dentro del equipo Tricolor en el Mundial de la FIFA este verano.

DCO