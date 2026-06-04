Ferrari aumenta su relación con Charles Leclerc

EL MONEGASCO previo al Gran Premio de Canadá, el pasado 21 de mayo.

El piloto monegasco firmó un nuevo contrato con Ferrari “para las próximas temporadas”, anunció el equipo italiano, ayer a través de sus redes sociales en las que también presumió que sigue la confianza intacta con el volante.

Charles Leclerc, de 28 años, compite para Ferrari desde 2019, tras incorporarse a su academia en 2016.

Solamente Michael Schumacher ha disputado más carreras de F1 con Ferrari que Charles Leclerc, quien además ocupa el segundo lugar en cantidad de poles para el equipo. Sin embargo, todavía no ha ganado un título de pilotos.

El monegasco manifestó que “no podría estar más feliz de continuar este camino” con Ferrari.

El Dato: El debut de Checo en Mónaco dentro de Fórmula 1 fue amargo. El Sauber terminó destrozado y el impacto fue directo. Pérez sufrió una conmoción cerebral.

“Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles”, señaló en un comunicado, “pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que sigamos empujando codo a codo hacia nuestro objetivo común de devolver el campeonato mundial a Maranello”.

El anuncio llega antes de su Gran Premio de casa en Mónaco este fin de semana, cuando Leclerc buscará repetir su victoria en la edición del 2024.

52 podios acumula el monegasco en lo que va de su carrera

El volante del Principado compite junto a Lewis Hamilton durante el último año y medio con Il Cavallino Rampante y ha superado de manera constante al siete veces campeón.

Charles Leclerc terminó por delante de Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos en la temporada 2025 y es tercero en la clasificación del 2026, un puesto y tres puntos por delante de Lewis Hamilton tras cinco rondas.

“Durante estas temporadas, lo hemos visto crecer hasta convertirse no sólo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona que está completamente en sintonía con el equipo y con todo lo que Ferrari representa”, comentó el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, sobre Charles Leclerc.

El GP de Mónaco se corre este fin de semana y Kimi Antonelli sigue de líder.