Giovanni Laguna, estilista que ha trabajado en Miss Universo, fue detenido en Francia luego de que la modelo venezolana Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, lo acusara de agresión física durante un evento paralelo al Festival de Cine de Cannes 2026.

El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra a la joven con el rostro ensangrentado y al estilista en medio de una discusión. La noticia ha desatado un intenso debate en redes sociales y usuarios se preguntan quién es el maquillista; en La Razón te contamos.

¿Quién es Giovanni Laguna, el estilista de Miss Universo que fue detenido?

Giovanni Laguna es un estilista originario de Colombia, conocido por su trayectoria en el mundo de la belleza y por colaborar con modelos y reinas de certámenes internacionales como Miss Universo.

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De acuerdo con información obtenida de su cuenta de Instagram, es consultor de imagen. Además, es director creativo y CEO de GBYGIO, una marca de ropa especializada en pantalones de mezclilla que distribuye en Venezuela.

La reputación de Giovanni Laguna estaba cimentada en su habilidad para crear looks sofisticados y su cercanía con figuras de la farándula. Sin embargo, su carrera se ve ahora marcada por el escándalo y graves acusaciones de violencia.

Según los reportes, Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, lo acusó públicamente de haberla agredido físicamente mientras se encontraban en Francia para asistir a un evento paralelo del Festival de Cannes. La joven y el estilista de Miss Universo se estaban alojando juntos.

En uno de los videos difundidos, la modelo aparece cubierta de sangre y afirma: “Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni, eso es lo que yo quería, que demostraras quién eras”.

Miss Venezuela Global 2025 relató en sus redes sociales que sufrió golpes y heridas visibles en el rostro tras el altercado. En otro clip, se observa al estilista sosteniendo un zapato y amenazando con lanzarlo, mientras la joven lo llama “abusador”.

Giovanni Laguna fue detenido por la policía en Cannes y escoltado fuera del lugar, mientras la modelo Andrea del Val recibió atención médica. Por el momento, las autoridades francesas no han emitido un comunicado oficial sobre las consecuencias legales que enfrentará el estilista, aunque se especula que podría enfrentar cargos graves.