Trump sorprende bailando al ritmo de Village People durante el sorteo del Mundial 2026

En una mezcla de fútbol, política y espectáculo, el sorteo oficial del Copa Mundial de la FIFA 2026 se convirtió también en pasarela de show —y nadie acaparó más atención que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien protagonizó uno de los momentos más divertidos de la gala.

La ceremonia tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C., recinto cultural que, desde este año, Trump dirige como presidente del consejo.

Al cierre del evento, el emblemático grupo disco Village People subió al escenario para interpretar su éxito más famoso: “Y.M.C.A.”. La canción tiene una larga historia, y en las últimas semanas su regreso al ojo público fue confirmado por la organización del sorteo.

Cuando los acordes de “Y.M.C.A.” comenzaron, Trump no dudó, se levantó frente al público, levantó los brazos e hizo sus característicos pasos de baile, idénticos a los que ha mostrado en mítines políticos y actos públicos anteriores.

El momento captado por cámaras fue inmediato viral, también se mencionó que al lado de Trump estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo observaba sonriendo.

El sorteo del Mundial 2026 no fue un mero acto administrativo. La organización incluyó un line-up de figuras internacionales del entretenimiento: entre los invitados estuvieron Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, así como presentadores de renombre como la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez.

La elección de “Y.M.C.A.” como broche final no fue casual: desde hace años esa canción ha estado fuertemente asociada a Trump, en sus campañas, inauguraciones y actos públicos.

El sorteo del Mundial 2026 es simbólico, marca el inicio formal del camino rumbo al torneo más grande hasta ahora, con 48 selecciones participando de una Copa que organiza Estados Unidos, México y Canadá.

Este viernes, el evento se transmitió en vivo a través de varias plataformas, brindando un adelanto del espectáculo futbolístico de alcance mundial.

