Donald Trump baila con Jake Paul tras respaldar su futura carrera política | VIDEO

Donald Trump y Jake Paul han hecho estallar las redes sociales después de que se hicieron virales las imágenes del creador de contenido junto al presidente de los Estados Unidos en un mitin en Kentucky.

Durante su aparición pública en conjunto, Donald Trump mostró su apoyo a Jake Paul y dijo respaldar una futura carrera política para el también boxeador, destacando la “valentía” del influencer. “Voy a predecir que, en un futuro no muy lejano, se postulará para un cargo político; tiene todo mi apoyo”, afirmó el mandatario americano.

KNOCKOUT ENDORSEMENT: President Trump welcomes Jake Paul onstage during a Kentucky speech, saying he would endorse the YouTuber-turned-boxer if he decides to run for public office in the future. pic.twitter.com/N0HFZcu1YR — Fox News (@FoxNews) March 11, 2026

Por su parte, el deportista devolvió los elogios al presidente y subrayó la necesidad del país por más centros industriales como el que visitaban en Kentucky. Afirmó también que el empresario le enseñó a “nunca echarse atrás en una pelea”.

Jake Paul y Donald Trump bailan juntos

A través de redes sociales, no tardó en hacerse viral un video publicado por el creador de contenido americano, quien escribió en la descripción “día increíble y próxima entrevista con DJT".

En el video, podemos ver a los personajes en un espacio con dos asientos negros y un fondo de cortinas azul; la escena incluye botellas de agua, una bandera americana y gorras MAGA.

Jake lleva un traje claro con una corbata azul, mientras que Trump optó por un clásico traje azul marino y una cortaba morada. Lo más sorprendente para muchos fue lo que estaban haciendo.

Y es que el video dura apenas unos segundos, pero en él podemos observar a ambos bailando el intro de la canción ‘YMCA’ de Village People al puro estilo del presidente, antes de que el mismo detenga el espectáculo ofreciendo un apretón de manos al influencer.

