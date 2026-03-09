Trump amenaza a Irán con un ‘golpe más fuerte’ si intenta bloquear el petróleo en el estrecho de Ormuz

Barcos en el Estrecho de Ormuz desde Musandam, Omán, el 2 de marzo.

El presidente Donald Trump amenazo a Irán con una ofensiva militar “veinte veces más fuerte” si intenta detener el flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz, que ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Trump también advirtió que Estados Unidos eliminará objetivos que, según él, “harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación” .

“La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. Pero espero y rezo para que eso no suceda“, añadió, al calificar sus amagos como “un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el estrecho de Ormuz”.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos del comercio energético por donde circula una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

Más temprano, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) condicionó a países árabes y europeos a romper relaciones diplomáticas con Israel y Estados Unidos para transitar sin restricciones por el estrecho de Ormuz a partir del 10 de marzo.

De acuerdo con las agencias ​​estatales IRIB e ISNA, el CGRI afirmó que los países que expulsen a embajadores israelíes y estadounidenses tendrán “completa libertad y autoridad” para transitar por la vía marítima.

cehr