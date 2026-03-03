Trump anuncia que Armada de EU escoltará a petroleros por el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, en un esfuerzo por normalizar el comercio marítimo en Medio Oriente, pondrá a disposición la Armada de su país para escoltar a los buques petroleros en su trayecto por el Estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

Asimismo, ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo de su país (DFC, por sus siglas en inglés) que proporcione seguros y garantías para el comercio marítimo por Medio Oriente, ante el bloqueo de facto de Irán del paso por el Estrecho de Ormuz.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense anunció que la orden para la protección a cargo del DFC entra en vigor con efecto inmediato.

Asimismo, resaltó que “de ser necesario”, la Armada de su país escoltará a los buques en su paso por el Estrecho de Ormuz, después de que Irán, en medio de su intercambio de ataques con Israel, amenazó con paralizar el bloqueo por la que es considerada una de las rutas más importantes para el comercio marítimo por Medio Oriente.

Con efecto INMEDIATO, he ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgo político y garantías para la Seguridad Financiera de TODO el Comercio Marítimo, especialmente Energía, que transite por el Golfo. Esto estará disponible para todas las líneas navieras Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Si es necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible. Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Trump aseguró que estas órdenes son en favor de “garantizar el LIBRE FLUJO de energía al MUNDO”, ante las afectaciones al comercio provocadas por el cierre, en el contexto de la tensión en Medio Oriente.

Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el LIBRE FLUJO de ENERGÍA al MUNDO. El PODER ECONÓMICO y MILITAR de los Estados Unidos es el MÁS GRANDE DE LA TIERRA — Más acciones por venir Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Irán ha asegurado que mantiene bloqueado el Estrecho de Ormuz, con amenazas de atacar a todas las embarcaciones militares y comerciales que intenten cruzarlo. En respuesta, algunas empresas han optado por desviar sus buques hacia el Mar Rojo, aunque con un evidente aumento de costos.

