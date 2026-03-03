Petroleros intentan evitar el Estrecho de Ormuz y se desvían hacia el Mar Rojo, ante ‘cierre’ de Irán

El cierre de facto del Estrecho de Ormuz debido a las tensiones en Medio Oriente ha provocado que buques de petroleras de la región eviten el paso y busquen alternativas, como el puerto de Yanbu en el Marco Rojo.

Sin embargo, decenas de petroleros permanecen varados y las tarifas de transporte se disparan.

Ejemplo de ello es la petrolera estatal de Arabia Saudita, Saudi Aramco, la cual, según reportes de Reuters, instruyó a algunos compradores de su crudo Arab Light a cargar en Yanbu en lugar de puertos del Golfo Pérsico, con el objetivo de evitar Ormuz, donde el riesgo de ataques ha reducido el tránsito marítimo a casi cero.

TE RECOMENDAMOS: Sector aeronáutico Avanza la emisión de licencias digitales para personal técnico aeronáutico

Además, ha sondeado a clientes asiáticos y navieras para evaluar el cambio de ruta.

No obstante, el impacto de esta decisión se refleja en los costos. De acuerdo con reportes de Reuters, las tarifas para fletar un petrolero con destino a Yanbu se más que duplicaron hasta 28 millones de dólares por viaje.

Además, algunas contrataciones han fracasado porque varias compañías evitan por completo Medio Oriente.

La crisis inició a raíz de que Irán declaró el cierre del Estrecho de Ormuz, en medio del intercambio de ataques entre este país e Israel, el cual es apoyado por Estados Unidos.

En la zona había el lunes 70 petroleros cargados y 75 buques limpios esperando para transitar, casi el doble de lo habitual.

Ormuz, un paso de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, canaliza cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Analistas advierten que una interrupción prolongada podría disparar los precios del crudo, que el martes rondaban los 80 dólares por barril.

Un cierre casi total por un mes los llevaría “muy por encima de los tres dígitos”, señaló Hakan Kaya, de Neuberger Berman, citado por Bloomberg.

Aramco cuenta con el oleoducto Este-Oeste, de 1,200 kilómetros y capacidad de 5 millones de barriles diarios, para trasladar crudo desde los yacimientos orientales hasta el Mar Rojo.

Sin embargo, esa capacidad es limitada frente a una producción que supera los 10 millones de barriles diarios, lo que restringe la alternativa y mantiene la presión sobre el mercado energético global.

Con información de Reuters y Bloomberg.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am