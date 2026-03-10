Trump da guerra por “prácticamente terminada” tras crisis en petróleo y bolsas

EL PRESIDENTE de estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, aunque al mismo tiempo advirtió que las fuerzas estadounidenses continuarán con las operaciones militares hasta lograr una derrota total del adversario. Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión en la región que ha impactado el comercio energético global y el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz

En una entrevista telefónica con la cadena CBS, el magnate sostuvo que Washington e Israel avanzan más rápido de lo previsto en la ofensiva militar denominada Furia Épica. Según explicó, las capacidades militares iraníes han sido seriamente afectadas por los ataques conjuntos.

El Dato: Irán planea imponer “aranceles de seguridad” en el golfo Pérsico a petroleros y buques comerciales de países aliados de EU.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró el presidente al evaluar el avance de la operación. En la misma conversación afirmó que Teherán enfrenta severas pérdidas en su infraestructura militar. “No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, aseguró.

El republicano también señaló que Estados Unidos analiza tomar el control del estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave para el comercio global de energía. Aunque afirmó que ya existen buques transitando por la zona, insistió en que la Casa Blanca estudia medidas para garantizar la seguridad de la ruta.

5 mil objetivos ha atacado EU en Irán

COMERCIO ENERGÉTICO. El estrecho de Ormuz constituye la única salida del golfo Pérsico hacia el océano Índico y por esa vía circula cerca del 20 por ciento del petroleo mundial, además de importantes cargamentos de gas natural licuado. El conflicto ha provocado una fuerte reducción del tráfico mercante, lo que elevó los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril.

Tras difundirse la entrevista de Donald Trump, los mercados reaccionaron de inmediato. El barril de petróleo de Texas cayó en minutos de 115 a 85 dólares, mientras el índice Dow Jones Industrial Average cerró con una ligera subida después de haber operado gran parte de la jornada en terreno negativo.

20 por ciento del petróleo mundial cruza el estrecho de Ormuz

Horas más tarde, durante un evento con congresistas republicanos en Miami, el mandatario estadounidense mantuvo un tono triunfalista respecto al avance de la ofensiva. Afirmó que las fuerzas estadounidenses e israelíes han neutralizado gran parte de la capacidad militar iraní.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes”, dijo el magnate al referirse a los bombardeos dirigidos contra instalaciones de producción de drones.

Trump también defendió la posibilidad de levantar ciertas sanciones petroleras para reducir los precios de la energía. Según explicó, la Armada estadounidense y sus aliados podrían escoltar petroleros a través del estrecho si la seguridad lo requiere.

“El Estrecho de Ormuz seguirá siendo seguro”, afirmó el presidente en conferencia de prensa.

Iraníes reunidos para apoyar al ayatolá Mojtaba Jamenei, como líder supremo, ayer. ı Foto: AP

AMENAZA DE AMPLIAR GUERRA. Las declaraciones de Washington fueron respondidas por la Guardia Revolucionaria iraní, que acusó a Donald Trump de difundir información falsa sobre la capacidad militar del país. El cuerpo de élite aseguró que sus misiles son ahora más potentes que al inicio del conflicto.

“Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos”, señaló el organismo en un comunicado difundido por la agencia Fars.

El enfrentamiento verbal se produce mientras Irán atraviesa un cambio de liderazgo tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en los primeros ataques de la ofensiva. Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue designado como nuevo líder supremo, aunque varios medios internacionales y locales indicaron ayer que habría resultado herido durante los combates, sin precisar detalles sobre la gravedad.

A su vez, el asesor político iraní Kamal Kharazi advirtió que el gobierno está preparado para un conflicto prolongado y descartó, por ahora, una salida diplomática. “No hay margen para la diplomacia”, afirmó en una entrevista con CNN, donde señaló que la guerra sólo terminará cuando aumente la presión económica internacional.

Las autoridades iraníes sostienen que la ofensiva ha generado fuertes impactos en el comercio energético y advierten que podrían bloquear la exportación de petróleo desde la región si continúan los ataques de Estados Unidos e Israel. El conflicto, que ya entra en su segunda semana, ha provocado ataques contra bases estadounidenses y objetivos en varios países de Oriente Medio, mientras los mercados internacionales siguen atentos a cualquier alteración en el flujo global de energía.

Choque petrolero DE EU contra Irán

Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país atacará a Irán “veinte veces más fuerte” si intenta detener el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

En redes sociales, el magnate afirmó que Washington responderá con acciones agresivas si Teherán bloquea el tránsito marítimo. “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos los atacará veinte veces más fuerte”, escribió.

EL BARCO draga de tolva de Rotterdam operado por Van Oord está anclado en Omán, ayer. ı Foto: Reuters

La amenaza fue respondida por el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Ali Mohammad Naini, quien aseguró que será Irán quien determine el final del conflicto.

El cuerpo militar también anunció que cualquier país árabe o europeo que expulse a diplomáticos de Israel y Estados Unidos podrá transitar libremente por la vía marítima. Por este paso circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Francia despliega fuerza naval

› Redacción

FRANCIA INICIÓ el despliegue de cerca de una docena de buques de guerra en el Mediterráneo, el Mar Rojo y potencialmente el estrecho de Ormuz como parte de un dispositivo defensivo destinado a respaldar a aliados amenazados por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

El presidente Emmanuel Macron confirmó ayer la medida durante una visita a Chipre, donde también acudió al Mediterráneo oriental el portaaviones Charles de Gaulle, buque insignia del grupo de ataque naval francés. Macron se reunió en la ciudad de Pafos con el presidente chipriota Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, en un contexto de creciente tensión regional.

El Tip: Francia desplegará ocho buques de guerra, además del grupo de portaaviones y dos portahelicópteros en la región.

El mandatario francés buscó tranquilizar a las autoridades de Chipre después de que la semana pasada se interceptaran drones que se dirigían hacia la isla. “Cuando se ataca a Chipre, se ataca a Europa”, afirmó el jefe del Estado francés tras los encuentros con los líderes regionales. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha aumentado la presión sobre las rutas marítimas de Oriente Medio, afectando también a varios países del Golfo y arrastrando a Líbano a la línea de confrontación tras los ataques del grupo Hezbolá contra Israel. Mientras tanto, las potencias europeas observan con preocupación el impacto del enfrentamiento en el comercio energético y en la estabilidad regional.

Marineros abordó de un submarino francés, el 7 de marzo. ı Foto: AP

Macron subrayó que el despliegue francés tiene un carácter estrictamente defensivo y busca reforzar la estabilidad en la región. “Nuestro objetivo es mantener una postura estrictamente defensiva, junto a todos los países atacados por Irán en su represalia, para garantizar nuestra credibilidad y contribuir a la distensión regional”, señaló.

Las operaciones navales europeas en la zona se concentran actualmente en la misión Aspides, una iniciativa de la Unión Europea lanzada a principios de 2024 en el Mar Rojo para proteger embarcaciones comerciales de los ataques de los militantes hutíes, grupo alineado con Irán que respalda al movimiento palestino Hamas en su confrontación con Israel.

El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis respaldó la ampliación de esa misión y llamó a reforzar la presencia naval europea. “También sumaré mi voz a la del resto de mis colegas europeos para reforzar la operación Aspides con más buques”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de demostrar de manera más concreta la solidaridad entre los países del bloque.

Irán desafía A flota de EU

Por Redacción

LAS FUERZAS armadas de Irán afirmaron que esperan la llegada de la flota naval estadounidense al estrecho de Ormuz y reiteraron que el desenlace del conflicto “está en manos de Irán”.

El portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mayor general Ali Mohammad Naeini, declaró que los militares iraníes permanecen atentos a la presencia del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford en la región. Según dijo, buques y aeronaves de EU se han replegado a más de mil kilómetros para evitar el alcance de los misiles y drones iraníes

Las declaraciones responden a los comentarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el estrecho de Ormuz “seguirá siendo seguro” y advirtió que el costo sería “incalculable” si Irán ataca cualquier embarcación. También señaló que Washington evalúa tomar control del paso marítimo y escoltar petroleros.

Naeini advirtió que, si continúan los ataques Irán impediría la exportación de petróleo. A su vez, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, dijo que la condición para un alto al fuego es que cesen agresiones. China, Rusia y Francia contactaron a Irán para un cese al fuego.

Trump y el G7 meten freno a los petroprecios

› Por Cuahutli R. Badillo

Tras las declaraciones del Gobierno estadounidense y de los países del G7 de considerar vender las reservas petroleras, luego del incremento a más de 100 dólares por barril durante el fin de semana en los mercados asiáticos, los precios del crudo se desplomaron ayer por debajo de la barrera de los 90 dólares por barril; no obstante, analistas destacaron que la volatilidad persistirá en los próximos días.

“Los precios rebasaron la frontera de los 100 dólares porque Israel empezó a bombardear las instalaciones y los tanques de almacenamiento de petróleo iraní. Eso hizo que se disparara el riesgo a más de los 100 dólares… Se le salió de control a Estados Unidos y dice ‘podemos apelar a nuestras propias reservas estratégicas y con eso darle estabilidad al mercado’, obviamente, ésa es la principal razón por la cual los precios se desplomaron a un poquito abajo de 100 dólares”, indicó Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, en entrevista con La Razón.

El Dato: Los futuros del petróleo se situaron el fin de semana en su nivel más alto desde agosto del 2022, debido a que EU e Israel atacaron la infraestructura petrolera iraní.

Al cierre de la sesión, los futuros del Brent de Reino Unido se cotizaron en 98.96 dólares por barril; es decir, una baja de 9.27 dólares respecto del alza del fin de semana; no obstante, aún se mantiene por arriba de los 92.69 dpb de la sesión del viernes pasado; es decir, un incremento de 6.27 dólares o 6.74 por ciento.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos finalizaron la jornada en 88.69 dpb, una baja de 19.36 dólares respecto a la sesión del domingo; sin embargo, 2.21 dólares menos o 2.43 por ciento en relación con la del viernes pasado.

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación cerró la jornada en 88.96 dólares por barril un incremento de 5.32 dólares o 6.33 por ciento respecto de la jornada del viernes cuando se ubicó en 83.64 dpb.

Gonzalo Monroy destacó que en los próximos días persistirá el alza y la baja de los precios del crudo, “lo que estamos viendo es una extrema volatilidad” y destacó que se podrían ubicar entre 85 y 115 dólares por barril por la incertidumbre, pero también porque muchos de los países ya pausaron su producción, “estoy hablando de alrededor de 5 millones de barriles que ya están fuera del mercado”, y en ese sentido, aunque el conflicto se finalizara repentinamente y se tratara de recuperarla, habrá “algunos temas que van a hacer que el precio siga arriba”.

EL Gobierno de estados unidos exime de algunas sanciones relacionadas con el petróleo con la intención de garantizar el suministro de crudo para los países. ı Foto: Especial

Asimismo, destacó que hay un riesgo de que el petróleo aumente su precio, incluso llegar a los 150 dpb, es decir, conforme se extienda más el conflicto bélico será más complicado disminuir los precios, porque el crudo comenzará a escasear.

“Ahora todo mundo relativamente está estable por los inventarios. Los inventarios de China le alcanzan para poco más de 80 días. Ellos pueden aguantar, pero hay lugares, por ejemplo, como Europa que no tiene ese nivel de almacenamiento y ellos van a sufrir por su subida de los precios. Lugares más pequeños, como Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, van a pagar más por su hidrocarburo porque no tienen esta reserva estratégica. Conforme se alarga el tiempo, esas reservas van a ir menguando, van a ir bajando y eventualmente se van a acabar”, agregó.