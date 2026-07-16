Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 16 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 16 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 16
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 16 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CDMX de la CNTE: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública Isabel La Católica No. 165, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Colectivo “Voz por los que no tienen”: Televisión Azteca Internacional Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan, desde las 11:00
- Amigos del refugio franciscano: Estela de Luz Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
- Artistas urbanos: Av. Extremadura y Av. Revolución, Col. Insurgentes Mixcoac, Alc. Benito Juárez, desde las 17:00
- Colectivo “Una luz en el camino Ciudad de México”: Librería “U-Tópicas” Felipe Carrillo Puerto No. 60, Col. Coyoacán Centro, Alc. Coyoacán, desde las 18:00
- Familiares y amigos de víctima de un hecho de tránsito: Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo Privada Gral. Sostenes Rocha y Cda. Las Huertas, Col. Daniel Garza, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
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LMCT