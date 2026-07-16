Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 16 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia

Este jueves 16 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo en Periférico en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 16

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 16 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Secciones 9, 10, 11 y 60 de la CDMX de la CNTE: Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública Isabel La Católica No. 165, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Colectivo “Voz por los que no tienen”: Televisión Azteca Internacional Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, Alc. Tlalpan, desde las 11:00

Amigos del refugio franciscano: Estela de Luz Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00

Artistas urbanos: Av. Extremadura y Av. Revolución, Col. Insurgentes Mixcoac, Alc. Benito Juárez, desde las 17:00

Colectivo “Una luz en el camino Ciudad de México”: Librería “U-Tópicas” Felipe Carrillo Puerto No. 60, Col. Coyoacán Centro, Alc. Coyoacán, desde las 18:00

Familiares y amigos de víctima de un hecho de tránsito: Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo Privada Gral. Sostenes Rocha y Cda. Las Huertas, Col. Daniel Garza, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 16 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT