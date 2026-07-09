Urgen mejor distribución presupuestal

ORGANIZACIONES de la sociedad civil señalaron que la distribución presupuestal inequitativa en la Ciudad de México representa un acto de violencia hacia la ciudadanía y, sobre todo, hacia las mujeres, por lo que plantearon mejores diseños de políticas públicas.

En un conversatorio feminista, activistas destacaron la necesidad de establecer un trabajo conjunto con autoridades locales para el diseño de políticas públicas para prevenir la violencia de género y problemáticas que, a veces, por falta de recursos, afectan a la ciudadanía.

“Una de nuestras propuestas políticas más importantes es justo eso, cerrar las brechas a partir de la asignación de presupuesto para las violencias, para la orientación en casos de discriminación, para alcanzar la igualdad sustantiva.

“Para lograr eso se tienen que tomar decisiones fiscales y presupuestarias muy concretas desde una mirada feminista”, dijo Karen Valadez, integrante de la Red por una Política Fiscal Feminista.

En ese sentido, la activista destacó la relevancia que tiene el alinear cada iniciativa o gasto público con las necesidades de la gente, ello en función de las actividades de cada administración local o federal.

Ángela Guerrero, de la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, aseveró que el ejercicio en la violencia de la asignación presupuestaria se relaciona con el diseño y la aplicación de las políticas públicas.