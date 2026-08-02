Vinculan a proceso a ‘El Diente de Oro’, ligado al Tren de Aragua

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la vinculación a proceso que obtuvo en contra de Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, quien presuntamente está relacionado con el grupo criminal Tren de Aragua. Está señalado por el supuesto delito de trata de personas.

En un comunicado, el órgano autónomo detalló que sus agentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al sospechoso el 30 de julio, luego de que una persona trabajadora sexual lo denunció por exigirle un pago semanal de dos mil pesos, además por amenazas verbales y telefónicas. La víctima, indicó la autoridad, habría sido seguida en diversas ocasiones por parte del supuesto criminal.

“A partir de la denuncia, el agente del Ministerio Público coordinó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación que permitieron establecer la probable participación de Yosthan ‘N’ “, se expresó en el comunicado.

La Fiscalía capitalina detalló que el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra de Yosthan “N”, a quien se le relaciona con el grupo criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el cual está ligado a delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes, con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Detienen de Yosthan Yuruvit "N", alias "El Dientes de Oro" ı Foto: X: @PabloVazC

“Como resultado de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron información que indicaba que el imputado se encontraba en un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde lo aprehendieron a su salida el 30 de julio con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, detalló.

La autoridad local precisó que en la audiencia celebrada un día después de “El Diente de Oro”, formuló la imputación y expuso los datos de prueba obtenidos en contra del presunto criminal, por los cuales un juez determinó vincularlo a proceso, le impuso la medida preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía CDMX mantiene como prioridad la investigación y persecución de los delitos de alto impacto y el combate a grupos criminales, con el propósito de proteger a las víctimas y llevar ante la justicia a quienes participan en estos ilícitos”, culmina el comunicado.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Yosthan “N”, alias “El Diente de Oro”, por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, por hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.



Entrevistas, diligencias de reconocimiento y… pic.twitter.com/naoU3NknMm — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 2, 2026

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LMCT