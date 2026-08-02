Intensas lluvias en CDMX dejan 43 árboles y 5 postes caídos; seguirán este domingo

La intensa lluvia acompañada de granizo que se registró la tarde y noche del sábado en la Ciudad de México dejó un saldo de 43 árboles caídos, cinco postes derribados, 30 encharcamientos y 40 personas atrapadas en un negocio de la Central de Abasto, según un recuento de los Bomberos y autoridades.

Además, provocó afectaciones a la movilidad, el rescate de vehículos varados y la suspensión temporal del servicio en un tramo de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Activan Plan Tlaloque ante inundaciones; Bomberos rescatan cuatro vehículos varados y a 40 atrapados

A causa de las precipitaciones registradas ayer, el Gobierno de la Ciudad de México activó el Plan Tlaloque 2.0, mediante el cual desplegó personal y maquinaria para atender las emergencias, principalmente en las alcaldías Iztacalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se concentraron los mayores encharcamientos.

🚛🛠️ #BrigadaSEGIAGUA realiza trabajos de desazolve y limpieza de accesorios de la red de drenaje en📍Paso a Desnivel Cantera sentido Norte-Sur, colonia Capultitlán, @TuAlcaldiaGAM. 🛠️🚛 pic.twitter.com/qji4YyZy2E — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 2, 2026

Brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizaron labores para desalojar el agua acumulada en vialidades como Río Churubusco, Sur 2-A, Sur 4 y Sur 6, así como en la zona de Eje Central, con el objetivo de restablecer la circulación.

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que, además de atender la caída de árboles, postes y cortocircuitos, rescató cuatro vehículos que quedaron atrapados por la acumulación de granizo en la colonia Paseos de Churubusco, en Iztapalapa.

Actualizo las cifras de los servicios que hemos atendido derivado de las lluvias que se presentaron en la Ciudad de México ayer por la tarde y hoy en la madrugada:



43 Árboles Caídos

30 Encharcamientos

6 Postes Caídos

3 Cortocircuitos@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/UeB0LQuha3 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 2, 2026

Asimismo, auxilió a 40 personas que permanecían atrapadas dentro de un negocio en la colonia CEDA, luego de que el inmueble se inundara.

Línea 3 del Metro CDMX, afectada por la lluvia

Las lluvias también afectaron la operación del Metro. El organismo informó que la Línea 3 operó de manera provisional únicamente en el tramo de La Raza a Universidad, luego de que el ingreso de agua a la zona de vías obligara a suspender temporalmente el servicio entre La Raza e Indios Verdes, mientras se realizaban trabajos para garantizar una operación segura.

Se normaliza el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, de Indios Verdes a Universidad, en ambos sentidos, luego de concluir las labores de retiro de agua y granizo en la zona de vías.

Mi reconocimiento al personal del Sistema por la atención inmediata para restablecer la… pic.twitter.com/K3P9wP4M4Q — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, las precipitaciones dejaron un volumen superior a 3.7 millones de metros cúbicos de agua en la capital y más de 8.4 millones de metros cúbicos en la zona metropolitana. La estación pluviométrica de 100 Metros registró la mayor acumulación, con 33.75 milímetros de lluvia.

Advierten que lluvias seguirán este domingo

Tras las afectaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que este domingo persistirá el potencial de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México.

¡Buen día! Este #domingo en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo medio #nublado a nublado.



Se prevén algunas #lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#Temperatura máxima: 27 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente… pic.twitter.com/qaNoNsBMh6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 2, 2026

El pronóstico prevé una temperatura máxima de 27 grados Celsius, vientos de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Con información de Quadratin Mexico.

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