Lluvias intensas continuarán en al menos 10 estados del país

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México, ante el pronóstico de precipitaciones intensas en Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema ingrese por Tamaulipas y avance hacia el noreste del país, antes de dispersarse. La autoridad meteorológica anticipó lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones del noreste, oriente y centro del territorio nacional.

De manera simultánea, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios, un sistema frontal y la onda tropical número siete causarán chubascos y precipitaciones fuertes en gran parte de México. El pronóstico incluye afectaciones puntuales en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Ante el riesgo por acumulación de agua, la CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), coordina acciones con autoridades estatales para reforzar protocolos de respuesta. Entre las medidas destacan recorridos en puntos críticos y comunicación directa con comunidades cercanas a laderas, ríos, arroyos, lagunas y presas.

⚠️ De acuerdo con @conagua_clima hoy se prevén #Lluvias de muy fuertes a intensas, además de rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones de #México.



Permanece en un lugar seguro, fija objetos que puedan ser lanzados con el viento y no cruces por zonas inundadas. pic.twitter.com/wyJzC8mqU4 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 14, 2026

Como parte de la preparación, las autoridades revisan inmuebles que podrían operar como refugios temporales, con el fin de verificar condiciones sanitarias y servicios básicos. La vigilancia de cuerpos hídricos cuenta con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Protección Civil pidió a la población atender avisos oficiales y seguir instrucciones locales. La recomendación principal incluye “no cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas”, además de resguardar documentos importantes en bolsas de plástico.

También llamó a identificar rutas de evacuación hacia lugares altos y seguros, ubicar refugios temporales con anticipación y asegurar objetos que puedan caer por viento o arrastre de agua.

Para el lunes, se pronosticó un canal de baja presión al centro del país, que junto al desplazamiento de la onda tropical siete mantendrán la alta probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, para las regiones del noreste de Baja California, el centro y este de Sonora, el centro de Durango y el sur de Sinaloa, se mantendrá el ambiente caluroso, en donde se podrían registran hasta 45°C.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país. Consulta los registros aquí.⤵️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/7teTKJ6RQa — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2026

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LMCT