‘Boris’ se degrada a depresión tropical tras tocar tierra en límites de Guerrero y Oaxaca

La información fue dada a conocer la madrugada de este martes.

El fenómeno natural “Boris” se degradó a depresión tropical tras tocar tierra en límites de Guerrero y Oaxaca, se informó la mañana de este martes 9 de junio de 2026.

“Boris” se localiza actualmente al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero.

Tiene vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

“Boris” tocó tierra esta madrugada entre los límites de Guerrero y Oaxaca con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, informó en la víspera la Comisión Nacional del Agua.

A través de un comunicado, la Conagua detalló, previamente, que “Boris” ingresó a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero.

Debido a las amplias bandas nubosas de la tormenta, se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, y Oaxaca (oeste), así como precipitaciones fuertes en Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Las fuertes lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Por los efectos que puedan generar los vientos de “Boris”, las autoridades mantienen una zona de prevención desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/HCtuKQAqTf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

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FGR