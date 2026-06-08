Tormenta Tropical Boris: ¿Cuál es la trayectoria y los riesgos?

La Depresión Tropical Dos-E pasó a ser nombrada Tormenta Tropical Boris, y esta se encuentra desplazandose de manera lenta en el Pacífico mexicano, lo que ocasionará rachas de viento fuertes y oleaje alto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Tormenta Tropical Boris se está desplazando lentamente hacia las costas de Guerrero, provocando vientos de 90 a 110 kilómetros por hora y oleajes de 4.0 a 5.0 metros de altura en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Debido a esto, recomiendan extremar precauciones en los tres estados ante las lluvias, viento, y oleaje que se espera; lo que incluye la navegación marítima en dichas costas.

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Asimismo, apuntaron que la población de Michoacán, Guerrero y Oaxaca debe atender las indicaciones que emitan las autoridades del Sistema Nacional de Protección civil.

Riesgos de la Tormenta Tropical Boris

El SMN informó que se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Guerrero y Oaxaca; así como lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 15 a 150 milímetros en Jalisco, Colima y Michoacán.

En el Estado de México se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que en la Ciudad de México y Morelos se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Ante esto, se mantiene una zona de prevención por los eectos de viento de la tormenta desde Lagunas de Chacahua en Oaxaca y siguiento hasta Técpan de Galeana en Guerrero.

En cuanto a la trayetoria de la Tormenta Tropical Boris, el SMN apunta que esta podría desplazarse desde Oaxaca hacia Guerrero, por lo que actualmente cuentan con un historial de seguimiento.

Trayectoria de la Tormenta Tropical Boris ı Foto: SMN

Este historial muestra la fecha, horario, latitud norte, longitud oeste y la distancia en la que se encuentra la tormenta, que acualmente está a una distancia de 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco Guerrero, y a 130 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

Con la finalidad de controlar los riesgos y mitigar los posibles impactos que podría tener de manera directa en la población, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en su Fase de Prevención.

Para fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante las lluvias, vientos y oleajes por Boris, la Secretaría de Marina (Marina) puso en marcha el Plan Marina en su Fase de Prevención.

Adicionalmente la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) movilizó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) al municipio de Punta Maldonado, Guerrero.

Información actualizada de la #TormentaTropical #Boris. Se localiza este medio día a 130 km al sur-suroeste de Punta Maldonado y a 195 km al sur-sureste de Acapulco, localidades de #Guerrero. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/qhLoHvlGVm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Con la Misión ECO, la CNPC Y la SSPC en coordinación con autoridades municipales pueden verivicar las condiciones de vialidades, cauces de ríos y zonas que son consideradas de atención prioritaria.

En Guerrero se mantiene comunicación con 85 municipios que están susceptibles a afectaciones, por lo que también se acondicionaron 620 refugios temporales disponibles para la protección de la población.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



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