Tormenta Boris toma fuerza y pone en riesgo a 26 municipios de Guerrero

La formación de la tormenta tropical Cristina y el avance de Boris elevaron este lunes la vigilancia en el Pacífico, donde Guerrero y Oaxaca enfrentan el mayor riesgo por lluvias torrenciales, vientos fuertes, oleaje elevado y posibles deslaves, mientras autoridades federales y estatales instalaron un mando preventivo en Chilpancingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que Boris mantiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este-noreste a seis kilómetros por hora. Su trayectoria podría impactar el territorio mexicano durante las primeras horas del martes 9 de junio, tras un ajuste en la ubicación de su centro con base en información del Centro Nacional de Huracanes de EU.

El Dato: Protección Civil de Chiapas emitió una alerta roja para, al menos, 44 municipios debido a que la tormenta tropical Boris provocaría inundaciones y deslaves.

Ante ese escenario, la Presidenta llamó a la población de los estados afectados sobre la costa del Pacífico a mantenerse alerta y atender las instrucciones de las autoridades oficiales: “Extremen sus precauciones frente a estas lluvias intensas que van a haber en estos días”.

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Sheinbaum Pardo recordó que este año se espera una temporada de lluvias más intensa, derivada del fenómeno de El Niño, condición que eleva la temperatura de los océanos y favorece el desarrollo de ciclones. La mandataria aseguró que el Gobierno federal ya se encuentra listo para activar el Plan DN-III en apoyo a la población que lo requiera.

Guerrero concentra la mayor atención institucional por el pronóstico de lluvias de 150 a 250 milímetros en el sureste y la costa de la entidad. Oaxaca también aparece dentro del rango de precipitaciones torrenciales, sobre todo en el oeste y sur del estado, de acuerdo con el reporte oficial.

El avance de Boris obligó a que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el gobierno de Guerrero instalaran un Puesto de Comando Interinstitucional en Chilpancingo. El centro de operaciones busca coordinar acciones entre autoridades federales, la administración estatal y los ayuntamientos ante riesgos por lluvia, deslaves, viento y deslizamientos de laderas.

31 ediles de Guerrero participan en la coordinación operativa

En la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), explicó que el puesto de mando funcionará como mecanismo para articular una respuesta inmediata ante posibles contingencias. En el encuentro también participó Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, quien llamó a la población a atender sólo información oficial y las recomendaciones que emitan.

Tras revisar los pronósticos meteorológicos, autoridades de los tres niveles de gobierno identificaron zonas de mayor riesgo y acordaron acelerar el dragado preventivo en ríos y lagunas, además de reforzar el desazolve y limpieza de canales, sistemas pluviales y redes de drenaje.

Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Educación Pública (SEP), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades estatales y 31 presidentes municipales participaron en la reunión de coordinación operativa.

Para la costa del Pacífico sur se mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero. Al respecto, PC pidió evitar el cruce de ríos o arroyos de respuesta rápida, asegurar objetos que puedan desprenderse por rachas, ubicar el refugio temporal más cercano y seguir las indicaciones estatales y municipales.

Mientras Boris avanza frente al Pacífico sur, la depresión tropical Tres-E evolucionó a tormenta tropical. El nuevo sistema, bautizado como Cristina, registra vientos máximos sostenidos de 75 km por hora, rachas de 95 km por hora y avance hacia el norte a siete kilómetros por hora.

Cristina se localiza a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua. De acuerdo con el SMN, el fenómeno no genera efectos en México por el momento, aunque quedó bajo vigilancia por su posición en el Pacífico oriental.

INSTALAN MANDO. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, instalaron en Chilpancingo un Puesto de Comando Interinstitucional (PCI) para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical Boris.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Cegirpc), en la que participaron autoridades federales y estatales, así como alcaldes de las ocho regiones de la entidad, Salgado Pineda reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

“No hay que confiarnos ni bajar la guardia, estamos atentos”, puntualizó la mandataria estatal, al informar que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el fenómeno provocará lluvias intensas en diversas regiones del estado, por lo que se han reforzado las medidas preventivas y de respuesta inmediata ante posibles desastres naturales.

En la reunión se revisaron las zonas susceptibles de inundación y el índice de riesgo en 26 municipios. De éstos, 14 presentan un nivel de riesgo alto y 12 un nivel de riesgo muy alto, entre los que se encuentran Pungarabato, Benito Juárez, Acapulco, San Marcos, Las Vigas, Copala, Cuajinicuilapa, Florencio Villarreal, Juchitán, Marquelia, Ñuu Savi y San Nicolás.

Asimismo, se evaluó la situación de inestabilidad de laderas, considerada una de las principales amenazas durante la temporada de lluvias. Los municipios que mantienen especial vigilancia son Acapulco, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Chilpancingo, Olinalá, Copanatoyac, Cualác, Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, San Miguel Totolapan y Taxco.

La mandataria informó que el PCI operará permanentemente para fortalecer la comunicación, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante contingencias.

Laura Velázquez Alzúa reconoció el trabajo preventivo realizado por el gobierno de Guerrero y destacó la coordinación existente entre las instituciones de los tres niveles de mando para proteger a la población civil y resaltó las labores de desazolve y limpieza realizadas en el río Papagayo, el río La Sabana y diversos canales pluviales de Acapulco, acciones impulsadas por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado para reducir riesgos de inundación y proteger el patrimonio de las familias.

Evelyn Salgado afirmó que la prioridad de su administración es la prevención y la actuación inmediata para proteger la vida de las y los guerrerenses, por lo que continuará con el trabajo coordinado con el Gobierno federal y reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.