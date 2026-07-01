Ranking de gobernadores: Libia Denisse García destaca como la única mujer en el Top 5

Libia Denisse García obtuvo el segundo lugar general de aprobación en la edición 76 del ranking nacional.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, se consolidó como la única mujer dentro del Top 5 del Ranking de Gobernadores de México correspondiente a julio de 2026, de acuerdo con la edición 76 de la medición de desempeño realizada por CE Research.

La mandataria estatal alcanzó la segunda posición general con un porcentaje de aprobación ciudadana del 69%. Esta calificación evalúa la gestión en ejes como seguridad, salud, trabajo para superar la pobreza, creación de empleo, manejo de las finanzas estatales y capacidad demostrada.

Así se conforma el Top 5 de gobernadores con mejor desempeño

El desglose de los primeros 5 lugares del listado evidencia el predominio de mandatarios varones en las posiciones de mayor aprobación ciudadana, con excepción de la representante de Guanajuato.

El ranking nacional es encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, quien se ubicó en el primer puesto al registrar un 70% de aprobación. Detrás de Libia Denisse García se situó el mandatario de Nuevo León, Samuel García, en la tercera posición con un 67%.

El cuarto lugar lo ocupó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, con el 66%, mientras que el quinto puesto correspondió al titular del ejecutivo de Puebla, Alejandro Armenta, con el 65% de aprobación.

📊 RANKING DE GOBERNADORES

EDICIÓN 76°

(Encuesta sobre el desempeño laboral de mandatarios en sus estados)



☝️📈 El priista @manolojim, de Coahuila, es el gobernador mejor evaluado del país por su trabajo diario en seguridad, salud, obra pública, creación de empleo, manejo de… pic.twitter.com/duXHIzqO9y — Campaigns&Elections (@CE_Mexico) July 1, 2026

Desempeño y liderazgos femeninos del puesto 6 al 10

A partir de la sexta posición, el ranking de desempeño registra la incorporación de otras figuras femeninas que gobiernan diversas entidades federativas del país.

En el sexto lugar se ubicó la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien obtuvo un 64% de aprobación por parte de la ciudadanía.

La séptima posición fue asignada a la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, con el 63%. Posteriormente, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ocupó el octavo puesto con un 62% de aprobación.

La novena posición quedó en manos de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, con un registro del 61 por ciento.

El cierre de los primeros 10 lugares de la medición nacional presentó un triple empate técnico entre tres jefes de ejecutivos locales que alcanzaron el mismo porcentaje de aprobación ciudadana.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez; y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, registraron individualmente un 60% de aprobación, compartiendo de manera formal el décimo puesto del listado.

La recolección de los datos para esta edición se llevó a cabo del 24 al 30 de junio de 2026 a través de un total de 19,200 llamadas telefónicas, distribuidas en muestras de 600 entrevistas por cada estado de la República Mexicana.

El estudio reportó una tasa de rechazo a las entrevistas del 32%, con un margen de error estimado general de +/- 0.71%, un margen de error por estado de +/- 3.5% y un nivel de confianza del 95%.

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JVR