Cervantino prescinde de estado invitado y aumenta presencia en 20 entidades

El Festival Internacional Cervantino celebra su 54 edición con cambios: prescinde del estado invitado, cambia de fechas al ser del 3 al 18 de octubre y aumenta su presencia en sedes fuera de Guanajuato en 20 entidades. Aunque disminuye el número de artistas, al pasar de los tres mil 458 que registró en 2025 a dos mil 746 que participarán este año y, también, es menor la representación internacional, en lugar de 31 serán 29 países.

“Todos los demás estados quieren venir y no te vas a esperar 23 años, 32 años para ver si toca. Nos parecía que ese cambio de modelo ya era urgente; habla también de una vocación nacional amplia. Este año ya desapareció, ya trasciende la idea de que hay un estado invitado”, explicó ayer la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, en el Lunario del Auditorio Nacional, luego de la presentación de la programación del festival.

ARTURO Chacón-Cruz cantará “El Rey”. ı Foto: Especial

Dijo que este cambio respondió a que los estados no se sentían incluidos en cada edición del Cervantino. “Hablamos con los secretarios de Cultura, no se sentían integrados. También, a lo mejor, no tienes la gran inversión para ser un estado invitado”, comentó.

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Agregó que el objetivo será impulsar a cada entidad, aunque la vocación del festival es internacional: “(Es ver) qué de nuestra escena nacional va a trabajar también con esos artistas, qué de esta plataforma va a servir para que también hagan cancha, los conozcan otros promotores que vamos a traer para que los lleven otros países”.

Se ofrecerán 212 funciones de música, danza, teatro, performance, cine y artes visuales, de las cuales 35 formarán parte del Circuito Cervantino y el programa Más allá de Guanajuato. Además, el país invitado será Francia con un programa que incluye tradición y propuestas contemporáneas.

DABEULL cerrará la edición 54 del festival. ı Foto: Especial

“Hay muchísima programación que atiende la vocación central o de cómo surgió el Cervantino, pero ponemos en foco lo nacional. Estamos creciendo los circuitos, que es muy importante para que no se centralice todo en Guanajuato o en Ciudad de México”, dijo.

Sobre adelantar el festival en la primera semana de octubre, aseguró que se debe a una petición de la ciudad sede.

“Se cambiaron las fechas del festival, porque Guanajuato tiene una coyuntura de otras festividades del Día de Muertos. Llevaban tiempo que nos pedían que si lo podíamos recorrer”, justificó.

En esta edición, la inauguración estará a cargo de Mike Patton con Mondo Cane (EU–Italia–México) y el cierre será con la Dabeull Live Band (Francia) con el fin de seguir atrayendo al público joven.

MIKE PATTON inaugurará el encuentro en la Alhóndiga ı Foto: Especial

“Cerrar con Dabeull, que fueron parte del lineup de Coachella, representa también la Francia contemporánea. Es para este público joven que he intentado volver a invitar, que no necesariamente tengan que ir a Coachella o a los festivales de paga. Eso no quita la calidad, siguen siendo artistas de grandísima calidad”, indicó.

En la programación destacan la Camerata de Salzburgo con María Dueñas (Austria–España), el Ensemble Modern (Alemania), Tamara Cubas (Uruguay), la Compañía Antonio Gades con Carmen (España) y el homenaje que el tenor Arturo Chacón-Cruz rendirá a José Alfredo Jiménez con el Mariachi Gama 1000.

Francia presenta proyectos de Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Mohamed El Khatib, Leïla Ka, Chaillot Théâtre National de la Danse con Vértigo, obra reinventada con 15 artistas mexicanos; el colectivo NOVAYA con Noire, experiencia inmersiva galardonada en el Festival de Cannes 2024 y que estará por primera vez en español, además de la presencia de Théo Mercier y François Chaignaud, entre otros.

En cuanto a coproducciones, resaltan Tosca, de Giacomo Puccini, con la Compañía Nacional de Ópera, y Misantropías, de Héctor Mendoza, bajo la dirección de Luis de Tavira. Además de la comisión de cinco obras de compositores latinoamericanos, interpretadas por el Cuarteto de Bellas Artes y el clarinetista Manuel Hernández.

IMPERDIBLES DE FRANCIA

Room with a View: el montaje sitúa los cuerpos en una cantera de mármol donde danzan como esculturas vivas.

Asuntos de familia: dispositivo escénico construido a partir de tres años de entrevistas con abogados, jueces y activistas.

Addicto: propuesta como resultado de seis meses de residencia artística en una unidad hospitalaria para adicciones.

La Bella y la Bestia: ópera filme creada en 1994 por Philip Glass sobre la obra maestra del surrealismo cinematográfico.

Vaslav: pieza interpretada por Olivier Normand para rendir homenaje al legendario bailarín Vaslav Nijinsky.

Presumen aumento en presupuesto para el FIC

Por Adriana Góchez

AUNQUE durante el anuncio de la programación del Festival Internacional Cervantino se presumió un aumento en el presupuesto de este 2026, la cifra total sólo es de 10 millones de pesos más, al pasar de 290 millones a 300 mdp.

“La Secretaría de Cultura nada más de programación puso (este 2026) alrededor de 55 millones, que incluye lo de Bellas Artes, que tiene que ver con las óperas de gran formato. Las producciones de un festival no son menos de 30 millones de pesos, 35 millones de pesos. Ya la operación a lo largo del año, no son menos de 300 millones de pesos, en colaboración con el estado. La Federación pone alrededor de 70 por ciento”, informó ayer la titular de la dependencia federal, Claudia Curiel de Icaza.

Lo anterior quiere decir que la Federación aportó 210 millones de pesos, cifra superior a los 150 mdp de 2025, a los 65 mdp que registraron en 2023 y a los 168 mdp de 2022, por ejemplo.

Por su parte, Valeria Palomino, directora general de Promoción y Festivales Culturales, resaltó que incrementó la inversión de la Secretaría de Cultura al pasar de los 32 millones de pesos a los 50 millones.

“Para este 2026 el presupuesto de programación artística se incrementó 50 por ciento, pasando de 32 a 50 millones de pesos. Este aumento tiene su impacto más significativo en los circuitos nacionales y recintos de la Secretaría de Cultura, fortaleciendo los procesos de formación, circulación”, precisó ayer.