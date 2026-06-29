Vecinos de la Roma van por declaratoria para salvar patrimonio en riesgo

Entre 2025 y lo que va de este 2026, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) ha suspendido en la Roma Norte y Sur 25 obras de inmuebles con valor artístico, ya sea por no contar con el aval del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) o por realizar labores que no son acordes a lo aprobado por la dependencia. Además, en los últimos cinco años los vecinos han enfrentado la acelerada destrucción de edificaciones estilo Art Déco, Art Nouveau y Ecléctico, por lo que ahora buscan que la colonia se declare Zona de Monumentos Artísticos.

“Hay destrucción por la bonanza inmobiliaria. Calculo que de 30 por ciento de inmuebles con valor artístico que había sólo en la Roma Norte, sobrevive no más de 20 por ciento, 10 corresponde a intervenidos y el otro 10 a edificios que están a punto de desaparecer, porque están cayéndose .

El Dato: EN 2022 se suspendieron obras en Monterrey 146, porque las labores tenían aprobación del INBAL. No se recuperó.

“El INBAL ha brillado por su ausencia, ha hecho un pésimo trabajo, ha permitido la destrucción de todo el patrimonio en general”, lamentó en entrevista con La Razón Mayela Delgadillo, integrante del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad y actual representante de la Unidad Territorial Roma Norte III.

EN SAN LUIS Potosí 214 estaba el Colegio Americano, construido por Lewis Lamm. Permaneció ahí hasta 1946. Actualmente está la Plaza Insurgentes, documentó Mario Chew. ı Foto: Acuarelas Cortesía|Mario Chew

Para salvar el patrimonio que aún se conserva, los vecinos buscan proteger los inmuebles que sobreviven con una declaratoria de Zona de Monumentos Artísticos, pues ante la creciente destrucción es inviable seguir denunciando ante la PAOT obras de construcción fuera de la normatividad vigente.

EN SAN LUIS Potosí 214 estaba el Colegio Americano, construido por Lewis Lamm. Permaneció ahí hasta 1946. Actualmente está la Plaza Insurgentes, documentó Mario Chew. ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

“No tengo capacidad de tener 400 denuncias y darle seguimiento a cada una; no es la solución. No es posible defender casa por casa, por eso vamos por la declaratoria de Zona de Monumentos Artísticos. ¿Esto qué implicaría? Que prácticamente tendrían que dejar de tocar la zona, porque no podrías construir ni en lo nuevo ni en lo viejo. Sería similar a la que tiene Coyoacán, pero ahí es hacia lo histórico”, compartió Mayela Delgadillo.

EN MÉRIDA 21 se encontraba la casona de Edward Brown, la cual fue vendida con Mario Padilla, quien la desmontó y ensambló en Las Lomas, contó Mario Chew a este diario. ı Foto: Acuarelas Cortesía|Mario Chew

Dicha declaratoria marcaría un precedente, pues sería la primera que impulsen vecinos. Ya están realizando las gestiones para cumplir con lo que se establece en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y entregar lo que se requiere ante el INBAL.

EN MÉRIDA 21 se encontraba la casona de Edward Brown, la cual fue vendida con Mario Padilla, quien la desmontó y ensambló en Las Lomas, contó Mario Chew a este diario. Fotos|Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

Asimismo, esta semana pedirán a la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, que apoye la petición de declaratoria ante la Secretaría de Cultura federal, a través del INBAL, y en caso de no recibir respaldo continuarán con las gestiones.

EN JALAPA 12 había una vivienda edificada por Lewis Lamm, la cual fue demolida en 1980. Más tarde se construyó una torre de 27 pisos. ı Foto: Acuarelas Cortesía|Mario Chew

El asunto no es menor, pues los casos más recientes de intervenciones en inmuebles de valor artístico son en Álvaro Obregón 150, donde se construirá un hotel de siete niveles con el visto bueno del INBAL para conservar la fachada; Álvaro Obregón 152, que será un inmueble para viviendas y comercios, igual con aval de la dependencia federal, o el emblemático Edificio Francia, que se demolerá parcialmente y contará con cuatro niveles.

EN JALAPA 12 había una vivienda edificada por Lewis Lamm, la cual fue demolida en 1980. Más tarde se construyó una torre de 27 pisos. ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

Además, en Sonora 80, que próximamente será un residencial llamado Barrio Roma con consultorios y área comercial, que conservará la fachada del lugar. Este inmueble, conocido como la Casona de Fidel, fue residencia del arquitecto Carlos Lazo, por lo que vecinos se han opuesto a su intervención; sin embargo, el proyecto está en curso.

EN ÁLVARO OBREGÓN 185 (antes avenida Jalisco 196) existió una casa de dos plantas donde vivió el entonces presidente electo Álvaro Obregón. Actualmente hay un comercio. ı Foto: Acuarelas Cortesía|Mario Chew

“Los que están atentando contra el patrimonio son los dueños, pero la autoridad luego da permisos. El INBAL no nada más ha sido omiso, ha sido cómplice. Hay que ver bajo qué lineamientos todavía sigue promoviendo, autorizando, dando vistos buenos para la intervención, que ellos llaman así, pero a veces eso significa la demolición de edificios artísticos”, reclamó la vecina Mayela Delgadillo.

EN ÁLVARO OBREGÓN 185 (antes avenida Jalisco 196) existió una casa de dos plantas donde vivió el entonces presidente electo Álvaro Obregón. Actualmente hay un comercio. ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

En algunos casos, la PAOT ha intervenido, por ejemplo, este año, en Querétaro 11, en la Roma Norte, suspendió obras, porque sobrepasaron la altura permitida, y en Orizaba 74, donde no se contaba con permisos y autorizaciones en materia de conservación patrimonial por parte del INBAL y la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTMET). Ambos son edificios con valor artístico en la colonia.

FACHADA del Edificio Francia en Álvaro Obregón 131. Ya se autorizó la obra. ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

Por su parte, Mario Chew, vecino de la Roma desde hace 53 años, alertó que, si bien la destrucción de los edificios con valor artístico en la colonia ha sido desde los años 50, en 2021 con la pandemia de Covid-19 y la llegada de nómadas digitales se ha acelerado.

EN EL INMUEBLE de Álvaro Obregón 70 hay sellos de clausura ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

“En 2021 hay un resurgimiento de la colonia, se da la pandemia que tiene como consecuencia la llegada de los nómadas digitales. Se ha vivido en este resurgimiento. El Edificio Francia es una verdadera pena”, comentó en entrevista con este diario Mario Chew, quien en el último año se ha dedicado a pintar acuarelas de los inmuebles que ya desaparecieron en la colonia Roma.

En el Edificio Francia se filmó la película Sólo con tu pareja (1991), del director mexicano Alfonso Cuarón.

EN ÁLVARO Obregón 150 se realizan labores para construir un hotel de 7 niveles. ı Foto: Adriana Góchez y David Patricio|La Razón

Mario Chew ha pintado, por ejemplo, el inmueble de Jalapa 12, una casona de tipo americano que mandó a construir en 1905 Cornelius Brockdorf Gertz, la cual fue demolida en la década de los años 80, y de 2013 a 2016 se construyó una torre de 27 pisos, o el de Orizaba 43, edificio Art Nouveau que mandó construir Pedro Lascuráin, que en 1938 se demolió y se subdividió en 14 lotes.

“La Roma ha sufrido cambios que se han precipitado. Esto ya tiene tiempo, desafortunadamente por los mismos terremotos del 57, del 85 y 2017, que son desastres naturales, pero también hay proyectos que los han convertido en edificios sin alma. A partir del 85 es cuando más se han ido perdiendo esas grandes casonas,”, lamentó.

Actualmente, 15 inmuebles de la Roma tienen la declaratoria de Monumento Artístico, de acuerdo con la última actualización del 31 de diciembre de 2025 del INBAL, entre estos se encuentran el de Colima 232, el de Tonalá 20, el de Durango 134 y el de Zacatecas 95.

Sin embargo, hay miles de edificaciones con valor artístico que vecinos buscan proteger y por eso van por el reconocimiento para toda la colonia.

Detienen labores

PAOT ha suspendido construcciones por incumplimiento.

(Cifras en número de suspensiones)

2026* 4

2025 21

2024 18

2023 7

2022 11

*En lo que va del año