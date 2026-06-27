Sube 18% turismo en museos y zonas arqueológicas

CLAUDIA CURIEL de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, anunció durante la conferencia matutina de ayer, que la red de recintos del INAH y el INBAL ha experimentado un notable incremento del 18 por ciento en su afluencia de visitantes en los últimos dos años. Este auge se traduce en más de 57 millones de personas que han recorrido el patrimonio nacional, destacando un salto significativo de 20 a 24 millones de visitas tan sólo entre 2025 y 2026.

La funcionaria destacó que, en el marco del Mundial Social, el Gobierno de México destinó una inversión superior a los 400 millones de pesos en infraestructura. Estos recursos permitieron renovar la señalética y fortalecer espacios emblemáticos como Teotihuacán, el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.

Agregó que la estrategia busca vincular el pasado mesoamericano con el presente, aprovechando la visibilidad internacional que brinda el torneo de futbol que se celebra en México, para activar toda la red de museos con una cartelera diversa. “El juego de pelota es una de las ceremonias ancestrales más importantes en México, desde hace más de tres mil años. Era muy importante también destacar en nuestra cultura todo el papel de los juegos de pelota”, expresó.

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Entre los atractivos principales están las “Travesías Arqueológicas”, recorridos guiados por los históricos juegos de pelota en estados como Puebla (Cantona), Morelos (Xochicalco), Jalisco (Guachimontones) y Nuevo León (Boca de Potrerillos), así como en la Ciudad de México (Templo Mayor). Además, en el MNA se encuentran exposiciones como Tlachtli. Espacios del juego sagrado, de Santiago Arau, y la muestra fotográfica Futbol 2026 de Annie Leibovitz, que revisita su trabajo de 1986 contrastándolo con la actualidad.

Curiel de Icaza también destacó la inauguración del nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT), que abrió sus puertas en la histórica Casa del Marqués del Apartado, en el corazón de la capital mexicana, para honrar el patrimonio vivo del país. El recinto cuenta con 12 salas donde artesanas y artesanos, organizados en un consejo especializado, definen la curaduría y el trabajo del espacio, aseguró.

El museo ubicado frente al Templo Mayor, agregó, destaca por su ventana arqueológica, que permite ver vestigios prehispánicos. Con esto, afirmó, se refuerza la política de reconocimiento a los derechos colectivos y el patrimonio vivo de las comunidades de México.