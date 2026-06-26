Sinfónica Nacional alista temporada con rescate de obra de Melesio Morales

Llano alegre, obra poco conocida de José Pablo Moncayo, el rescate de la pieza Misa Solemne a la Virgen de Guadalupe, de Melesio Morales, y un homenaje a Manuel de Falla serán parte de la próxima temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) que comenzará el mes de septiembre, adelantó a La Razón Ludwig Carrasco, director titular y artístico de la agrupación.

El primer programa de la temporada será con la pieza de José Pablo Moncayo, además de Noches en los jardines de España para rendir tributo al compositor español Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento; y Sinfonía fantástica, de Hector Berlioz, para conmemorar las relaciones diplomáticas entre Francia y México.

“Llano alegre no es una obra temprana, fue estrenada en Estados Unidos. Tenemos la partitura, porque se editó, pero estamos produciendo los materiales para que se pueda interpretar. Se ha hecho muy poco, probablemente sea el reestreno en la Ciudad de México después de décadas”, explicó el director Ludwig Carrasco.

Destacó que la música de la pieza no tiene elementos nacionalistas como Huapango, sino que es más cercana a otras obras de José Pablo Moncayo, como Sinfonietta y Tierra de temporal.

“Es una instrumentación un poco pequeña, es una orquesta de cámara. Más que un instrumento, es un color más íntimo que vamos a poder apreciar”, comentó el titular.

Respecto a la obra de Manuel de Falla, dijo que contará con la participación de la pianista española Judith Jáuregui, quien será solista. El primer recital del programa será el 25 y 27 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes.

Sobre Misa Solemne a la Virgen de Guadalupe, de Melesio Morales, resaltó que la pieza se interpretará en la segunda semana de diciembre a un siglo de no haberse tocado, por lo cual será una presentación importante.

“Hasta donde sabemos, no se ha interpretado en el último siglo, por lo que será emotivo para nuestro público. El compositor estaba influenciado por la estética italiana, la ópera, y es uno de los pilares conocidos y más desconocidos de nuestra historia.

“Su música no la reconocemos, es importante que podamos escuchar la calidad de un artista que competía con los máximos exponentes de este repertorio europeo, pero que en México está a la espera de que se le dé su espacio verdadero”, dijo.

La partitura orquestal de dicha obra se encontró en el archivo histórico del Conservatorio Nacional de Música y expertos del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim) trabajaron en la partitura vocal.

Mientras alistan la próxima temporada, la Orquesta Sinfónica Nacional cierra el primer ciclo del año con la Sinfonía núm. 2 en Do menor, Resurrección, de Gustav Mahler. Participarán las solistas Jennifer Velasco (soprano) y Rosa Muñoz (mezzosoprano), además del Coro del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección huésped de Rodrigo Cadet.

“Es una obra que requiere una gran implicación emocional, porque empieza desde los más profundos sonidos, poco a poco va trascendiendo el ser humano a su espíritu, luego está la muerte y la resurrección, que es algo fantástico. Es un reto, es como escalar el Everest, porque es una de las obras más geniales del repertorio. Necesita un esfuerzo físico y mental”, resaltó.

Externó que sus movimientos preferidos son el primero y el cuarto. “El primero es una obra genial, que se podría tocar por separado. El cuarto, es de transformación total, de levantar lo más profundo de la tierra hasta subir a lo más alto del cielo y del paraíso. Es el momento mágico para mí”, compartió.

Los conciertos serán hoy y el próximo domingo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 y 12:15 horas, respectivamente.

Concierto

Cuándo: 26 y 28 de junio

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horarios: viernes 20:00 horas y domingo 12:15

Localidades: entre 120 y 300 pesos