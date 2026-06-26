Ópera para infancias y jazz, apuestas del Cenart en julio

LOS CICLOS “La ópera es puro cuento… ¡y el ballet también!” y “Sincopado”, que presenta lo mejor del jazz nacional, engalanan las actividades de julio en el Centro Nacional de las Artes (Cenart). El primero incluirá Hansel y Gretel. Cuento lírico cantado en español y El niño que cabalga asteroides; y el segundo contará con el pianista y compositor Alberto Zuckermann y el grupo Los Vecinos. Latin Jazz, se detalló ayer en conferencia de prensa.

“La ópera es puro cuento... ¡y el ballet también!” tendrá en total cuatro espectáculos en el Teatro de las Artes y dará inicio con la ópera Hansel y Gretel. Cuento lírico cantado en español, el 4 y 5 de julio, a las 12:00 y 15:00 horas; luego el 11 y 12 del mismo mes se presentará el ballet El niño que cabalga asteroides con Ardentía Compañía de Danza. Además, el 18 y 19 se verá La Flauta Mágica, según Papageno. Ópera para infancias, de Producciones Arándano A.C., y culminará con la obra Monkey, de Escenia Ensamble A.C., el 25 y 26.

El Dato: “LA ÓPERA es puro cuento… ¡y el ballet también!” se presenta en una segunda sede, el Teatro Legaria del IMSS.

Mientras que la segunda edición de “Sincopado” contará con cuatro conciertos en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. Arrancará el próximo 12 de julio con el pianista y compositor Alberto Zuckermann; luego, el 18, tocará el turno de Los Vecinos. Latin Jazz; el 25 estará Rayuela, agrupación uruguaya, y el 26 terminará con Posset, que ofrecerá el espectáculo Homenaje a Portishead.

TE RECOMENDAMOS: Hay filtraciones y goteras Exigen ir contra empresa que hizo remodelación

Adicional, se llevarán a cabo los conciertos De la A a la Z. Música de Compositores Contemporáneos, en el cual participa el ensamble Duplum, un referente de vanguardia mexicana en clarinete, percusión y electrónica, el 30 de julio; y el 31 de julio, el reconocido guitarrista Omán Kaminsky.