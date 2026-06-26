Love, danza butoh sobre origen y la dualidad

Norihito Ishii y Kana Kitty, durante una función de la obra.

EL DÚO de butoh formado por Norihito Ishii y Kana Kitty aborda el origen del amor más allá de la experiencia humana en la pieza Love Kanshaku, que llega este fin de semana al Salón de la Danza del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Una obra en la que conjugaron sus propios lenguajes dancísticos, él desde una perspectiva más contemporánea y ella con un estilo definido como Gal Shaman Butoh.

“Buscamos presentar esta parte muy básica del amor, del yin y yang, de la oscuridad y la luz”, compartieron en entrevista con La Razón.

Abordan el origen desde el concepto japonés que se refiere a una fuerza vital generadora en el que hay un proceso continuo en el que la existencia se transforma.

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“Está la fragilidad, porque el amor y la vida siempre está cambiando. Ese constante cambio hace que las cosas sean frágiles”, dijeron.

Trabajar juntos ha sido una manera de enriquecerse y encontrar puntos en común desde sus propios lenguajes.

“Existe un entendimiento común. Tratamos de aportar elementos diferentes y aprovecharlos para fortalecer el proyecto. Nuestra práctica del butoh es diferente, entonces fue como subir una montaña, en la que es diferente el lado desde que la escalas, pero la cima es la misma. Pudimos nutrirnos y crecer juntos”, contaron.

Respecto al butoh, Norihito Ishi, miembro de la legendaria compañía japonesa Sankai Juju, comentó que es “la única forma en que vivo”. Mientras que para Kana Kitty, este arte ha sido “encontrar el universo dentro de mí misma”.

Love Kanshaku se presenta desde hoy y hasta el próximo domingo.

Love Kanshaku

Cuándo: 26 al 28 de junio

Dónde: Salón de la Danza del CCU de la UNAM

Horarios: viernes a las 19:00 horas y el sábado y domingo a las 12:30

Entrada libre