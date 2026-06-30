FIL de Monterrey se expande en espacio y contenidos

DE IZQ. A DER., los filósofos Valeria Campos, Hugo Mujica y Laura Quintana participarán en el evento

La Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) se expande esta edición en espacio y contenidos. Primero, al aumentar su área expositiva 12 por ciento. En segundo lugar, al incluir el primer encuentro de filosofía para acercar esta disciplina a las juventudes para reflexionar sobre la relación del pensamiento con el cuerpo y las emociones, se informó ayer en conferencia de prensa en El Colegio Nacional.

“Cada vez necesitamos más espacio. En superficie, aproximadamente aumentamos 12 por ciento, que era la parte de una sala que no estábamos ocupando. Estamos teniendo una superficie de más de 20 mil metros cuadrados. Esto nos convierte en la segunda feria, en cuanto a extensión de espacio, pero también en cuanto al público que atendemos, el año pasado cerramos casi con 360 mil visitantes en un recinto cerrado”, explicó Henoc de Santiago Dulché, presidente de la feria.

El Dato: se realizará un homenaje a Teodoro González de León (1926-2016) en el marco del centenario de su nacimiento. Se proyectará el documental Teodoro en concreto.

Destacó que en esta edición también incrementa el número de expositores entre 20 y 25 por ciento. Asimismo, celebró, por ejemplo, el regreso de Porrúa como “una de las grandes recuperaciones”, una presencia más relevante de Vaso Roto y la incorporación de Ediciones La Rana, sello del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.

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Detalló que en total habrá 800 invitados de más de 15 países y se ofrecerán 600 actividades. Volverán a la gratuidad tanto en el acceso como en todos sus eventos programados.

“Es una feria que se va perfilando hacia los grandes contenidos, que es algo en lo que se ha apostado en los últimos años. Es importante llevar a la comunidad lectora del norte una cartelera de escritores para todos los públicos, para todos los gustos, pero también de muy alto nivel”, señaló.

Respecto al primer encuentro de filosofía, Rafael García, coordinador de contenidos de la FILMTY, explicó que se abordará la relación del pensamiento con las emociones o los sentimientos.

Participará Valeria Campos, una de las principales filósofas contemporáneas chilenas, quien hablará desde esta disciplina del dolor, la violencia y la alimentación; también estará Laura Quintana, especialista colombiana, quien analizará cómo los espacios de afectividad ayudan a construir el pensamiento, y Hugo Mujica, quien indagará sobre la pasión y la vida como obra de arte, además de presentar uno de sus últimos libros, La pasión por lo posible. En torno a lo humano.

“Es muy importante acercar la filosofía al público joven. Más o menos, nuestro público está entre los 18 y 30 años. (La filosofía) es una de las áreas que no teníamos atendidas y hay un creciente interés”, externó Henoc de Santiago.

COLNAL SE SUMA. En esta edición de la feria, El Colegio Nacional será el invitado de honor, por lo que ofrecerá su fondo editorial completo.

“Podremos llevar por primera vez a Monterrey todo el catálogo, todo el fondo editorial (del Colnal) que se compone de más de 800 títulos de todas las disciplinas y los miembros que han atravesado la institución. Una parte se ha reservado para la obra de los colegiados publicados por otros sellos”, externó Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones de El Colegio Nacional.

La institución también se sumará a la feria con 10 de sus miembros, entre ellos Cristina Rivera Garza, Gabriela Ortiz, Juan Villoro, Enrique Krauze, Leonardo López Luján, Eduardo Matos Moctezuma y Felipe Leal, quienes ofrecerán charlas, presentarán libros o rendirán homenajes.

El historiador Enrique Krauze presentará su nuevo libro Obras 2. Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual; Juan Villoro irá con El principito, una edición con prólogo del autor y traducción al español de Luis Villoro. Además, Cristina Rivera Garza hablará de su más reciente obra, Lo roto precede a lo entero: 125 infraensayos. Además, los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján llegarán con su nuevo opúsculo Agua y vida en la cuenca de México: siglos XV a XXI.

Recién salido de la imprenta se presentará el libro de José Ramón Cosío llamado Un año de vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se proyectará el discurso de ingreso de Alejandro González Iñárritu y se rendirá tributo a Miguel León-Portilla y a Teodoro González de León.

La FILMTY será del 10 al 18 de octubre. En agosto anunciarán la programación completa.