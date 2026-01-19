Detienen a exrector y exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz

Autoridades de Veracruz detuvieron a Sergio “N”, Jesús “N” y Frida Narayana “N”, exrector y exfuncionarios respectivamente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz por varios delitos que estarían relacionados con un esquema de desvío de recursos.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la cual, a través de una publicación, informó que los tres exfuncionarios de la institución académica fueron detenidos por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público.

De manera extraoficial, se reportó que estos delitos estarían relacionados con un caso de desvío de 800 millones de pesos de los recursos de la Universidad, el cual se ha dado a conocer recientemente en medios locales.

TE RECOMENDAMOS: Busca inversiones en España Mauricio Kuri gestiona llegada de empresa española SHAD NAD a Querétaro

De acuerdo con los reportes, los detenidos, junto con otros presuntos implicados, habrían desviado al menos 800 millones de pesos provenientes tanto de cuotas pagadas por estudiantes como de recursos públicos asignados a la institución.

El descubrimiento de esta red de desvío de recursos habría sido mediante investigaciones internas, así como presión del mismo alumnado.

Sin embargo, la Universidad no ha emitido alguna comunicación oficial sobre esta investigación, ni el curso que estaría tomando. La Fiscalía General del Estado de Veracruz tampoco ha dado más detalles sobre los motivos de la detención de los tres presuntos implicados.

La Fiscalía detalló que a los tres detenidos se les dictó prisión preventiva, mientras que su audiencia de continuación se celebrará el viernes 23 de enero de este año.

De manera extraoficial, se reportó que Sergio “N” fue detenido en Xalapa, donde horas después también fue aprehendida Frida “N”. En menos de 24 horas, fue detenido Jesús “N”, en el municipio de Medellín de Bravo.

“Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, actuando con estricto apego a la legalidad y al debido proceso”, concluyó su boletín la Fiscalía de Veracruz.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am