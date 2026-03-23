Hombre ataca con machete a mujer en San Jerónimo Caleras por defender a perros callejeros | VIDEO

Mujer es atacada con un machete por defender a perros callejeros en Puebla.

Una mujer resultó lesionada al intervenir para proteger a varios perros sin hogar de un hombre que la agredió con un machete en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en el estado de Puebla.

Los hechos, captados por cámaras de videovigilancia, ocurrieron el pasado 15 de marzo en el cruce de la calle Montes de Los Olivos y avenida Zenón Grandes Blanco, en el municipio de Puebla.

En la grabación se observa a la mujer, identificada por la prensa local como Sara Emilia, encarando a un individuo que, armado con un machete, perseguía a al menos cinco canes con aparente intención de lastimarlos.

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En un momento, Sara Emilia toma del brazo izquierdo el hombre, quien durante el forcejeo la golpea con el arma blanca. Es entonces que la mujer se aparta, mientras el agresor continúa persiguiendo a los perros, todo ante la mirada de otras tres personas.

Una mujer fue atacada con machete en Puebla tras intentar proteger a perros callejeros. La agresión ocurrió el 15 de marzo en Lomas de San Jerónimo Caleras y desató protestas frente a la @FiscaliaPuebla para exigir justicia.https://t.co/Tl4Zci2vDb pic.twitter.com/5VzwiC9Q5a — Región Global (@Region_Global) March 24, 2026

Gobernador condena agresión y pide a Fiscalía “actuar con todo rigor”

Días después de los hechos, el 20 de marzo, el gobernador Alejandro Armenta Mier calificó la intervención de la mujer como “un acto heroico” y manifestó su rechazó “absoluto” a cualquier acto de violencia .

A través de un mensaje en video, el mandatario solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla atender el caso y “actuar con todo rigor” ante la agresión.

“[La mujer] hizo un acto de defensa, un acto heroico para proteger a un ser sintiente. Es incorrecto [la agresión], tenemos que conducirnos con respeto, con civilidad. Tenemos que aprender a respetar a los seres sintientes, a nuestras familias y a todo nuestro ecosistema”, expresó.

Ante los hechos ocurridos en San Jerónimo Caleras, rechazo toda forma de violencia y hago un llamado a respetar a nuestros seres sintientes y a las familias poblanas. pic.twitter.com/p00JXBDH2h — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 20, 2026

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cehr