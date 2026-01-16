Acusan a Fiscalía Regional de usar delito de terrorismo para extorsión en Veracruz

La Fiscalía Regional Zona Sur de Coatzacoalcos, Veracruz, fabrica ilícitos a varias personas para encarcelarlas y se vale del delito de terrorismo para presionarlas y extorsionarlas, denunció el periodista Rafael León Segovia, quien fue acusado en diciembre pasado de ésta y otras faltas por las que actualmente se mantiene en prisión domiciliaria.

Expuso que la extitular de la Fiscalía Regional Zona Sur de Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosilla, junto con el fiscal de distrito Ludwing Francisco Cruz Marcial, acusaron injustamente de cometer terrorismo a una multiplicidad de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) Duport Ostión, el cual tiene el mayor número de población penitenciaria entre los 17 penales de la entidad.

El Dato: DEL TOTAL de personas privadas de la libertad en los 17 penales de Veracruz, 8 mil 519 son del fuero común. De ellas, 5 mil 382, el 63 por ciento, no tiene sentencia.

León Segovia, conocido en la región como Lafita, se dedicaba a documentar acontecimientos policiacos in situ y compartir la información que recababa a través de redes sociales.

El 24 de diciembre pasado fue detenido por policías del estado gobernado por la morenista Rocío Nahle, acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, aunque días después, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la acusación de terrorismo en su contra, un juez desestimó ese cargo y hoy enfrenta un proceso penal en arraigo domiciliario durante un año por los otros dos ilícitos.

El reportero fue llevado en diciembre, esposado, a la cárcel. ı Foto: Especial

En el proceso fue recluido durante seis días en el Cereso Duport Ostión de Coatzacoalcos. En entrevista con La Razón, expuso que ahí mucha gente se le acercó para contarle su caso y la mayoría aseguró que fue encarcelada por falsos delitos fabricados por la fiscal Karla Díaz.

“Voy a escribir un libro que se llama ‘Seis días en el infierno acompañado de Dios’. Al estar en el Cereso, todos los que estaban detenidos se acercaron a mí y la mayoría coincidieron que era la fiscal regional de la zona sur Coatzacoalcos y Ludwing Marcial quienes los habían mandando ahí acusados de terrorismo”, manifestó el reportero.

CÓMO OPERA. Explicó que el modus operandi de la Fiscalía Regional es detener a una persona y quitarle su auto para llevarlo a un negocio de grúas que se ubica a la salida de Coatzacoalcos y que, señaló, está coludido con la institución.

Posteriormente, la fiscalía le pide a los dueños del auto entre 50 mil y 60 mil pesos para poder sacarlo, y en caso de que los propietarios no quieran pagar el monto, la fiscal les imputa el delito de terrorismo, refirió.

“Karla Díaz Hermosilla, junto con el fiscal de distrito Ludwing Francisco Cruz Marcial y con la policía ministerial, un comandante que le llaman El Porky y la comandante que le dicen La Última Coca Cola, son como los jinetes del Apocalipsis; han creado un nido de poder y la gente está muy molesta con ellos; se ponen de acuerdo y se han llenado de dinero por inventar delitos”, manifestó.

Añadió que, aunque recientemente hubo un cambio de titular en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, los fiscales regionales como Karla Diaz Hermosilla “nunca los corren, solamente los van cambiando de lugar” y, cuando son trasladados a otros lugares, llegan con la misma gente.

“No, no los han cambiado, nada más los van rotando, los cambian de lugar, llegan a un lugar, se están tres o cinco años, hacen su nidito de poder, ahí ya se instalan y lo que decimos entre los reporteros, bueno, es que les dan a sus jefes una fuerte suma; ‘déjame aquí, aquí está el negocio’, y siguen ellos en el poder. A la comandante de la Ministerial y al segundo comandante de la Ministerial no los quieren cambiar; estos ministeriales ya llevan tiempo aquí en Coatzacoalcos y no los cambian, pero vienen junto con esta fiscal; o sea, a ella la cambian y ellos se van a donde ella va”, dijo.

LAS OMISIONES. Siempre según las palabras de Rafael León Segovia, hasta el momento la gobernadora de Veracruz no hecho una investigación profunda de lo que pasa en las fiscalías regionales y tampoco ha volteado a ver su caso, pues hasta la fecha no se ha puesto en contacto con él y, si no fuera por la Presidenta Claudia Sheinbaum, seguiría en prisión.

“La Presidenta volteó a ver lo de mi caso; si no es por ella, seguiría en prisión, porque la gobernadora hasta ahorita no me ha volteado a ver; yo no traigo nada en contra de ella, ahora sí que es toda una dama, va a hacer mucho por Coatzacoalcos, pero no me volteó a ver. La idea de la fiscal era acusarme de terrorismo, pero gracias a Dios, Claudia pues volteó a verme y, si no es por ella, yo ahí estuviera en la cárcel”, expresó.

El comunicador adelantó que, junto con sus abogados, metieron un amparo para que logre salir de su casa y no esté arraigado, para que pueda trabajar libremente, ya que la siguiente audiencia será hasta diciembre de este año.

“Ahorita lo que mis abogados quieren es sacarme de aquí, que yo trabaje mientras se sigue el proceso; ellos presentan pruebas, los otros presentan pruebas y llega el momento de la audiencia, pero la fiscal lo que quería era que yo me quedara un año en el Cereso y que mi audiencia fuera casi hasta el año; ese era el plan: callarme, pues estando adentro no hay celular y no podía hablar nada”, dijo.

El pasado 7 de enero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz removió de su cargo a Karla Díaz Hermosilla como fiscal regional de la Zona Sur de Coatzacoalcos, tras la polémica generada por la acusación de terrorismo contra el reportero.

En su lugar, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre designó a Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional.

Rafael León Segovia confió en que las cosas en la fiscalía regional van a cambiar para bien, pues aseguró que a Braulio Salvador “se le conoce que es buena persona y un buen elemento”.

RADIOGRAFÍA PENITENCIARIA

Datos de la situación actual en Veracruz.

Las cárceles del estado enfrentan actualmente una sobrepoblación promedio de 26 por ciento.

Los penales estatales registran 8 mil 781 personas privadas de la libertad.

Mil 790 internos más de los espacios disponibles hay recluidos.

Destaca el Cereso de Jalacingo, el cual opera con una sobrepoblación de reclusos de 113 por ciento.

En contraste, algunos penales funcionan con niveles por debajo de su capacidad, como son los casos de Zongolica, Tuxpan, Acayucan y Huayacocotla.

Veracruz ocupa el octavo lugar nacional entre los estados con mayor sobrecupo en sus cárceles.