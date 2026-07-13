Violencia letal aumenta 167% en Nayarit; pasó de 6.7 a 17.9%

El 9 de julio 5 elementos de la Policía estatal resultaron heridos tras un ataque en Los Pachecos, en el municipio de Huajicori.

El estado de Nayarit se colocó entre los tres más inseguros en el país en los últimos 12 años, pues su tasa de “violencia letal” por cada 100 mil habitantes creció 167 por ciento entre los periodos enero-mayo de 2015 y de 2026.

De acuerdo con el estudio “De la violencia a la pacificación”, elaborado por la organización México Evalúa, la violencia letal integra cinco componentes: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida, y personas desaparecidas y no localizadas.

El Tip: el estado de Nayarit enfrenta zonas críticas de violencia letal, disputas del crimen organizado en áreas serranas y alertas por violencia de género.

Lo anterior es “porque consideramos que los datos oficiales de homicidio doloso no siempre reflejan por completo la magnitud de los asesinatos intencionales en el país”, consignó el análisis.

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En los últimos meses, estableció, se ha observado una reducción de los homicidios dolosos; sin embargo, la disminución está acompañada por incrementos en otros registros relacionados con la violencia letal.

Por ello, “este comportamiento sugiere la necesidad de analizar el fenómeno desde una perspectiva más amplia”, aseguró la organización.

En el caso específico de Nayarit, en 2015 su tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes era de 6.7 por ciento, mientras que para 2026 se incrementó a 17.9 por ciento.

El Dato: El 9 de julio 5 elementos de la Policía estatal resultaron heridos tras un ataque en Los Pachecos, en el municipio de Huajicori.

Para el caso de los homicidios dolosos, la cifra pasó de 2.4 a 2.5, y en el de homicidio culposo fue de 3.3 a 4.1.

Mientras que en el feminicidio, de 0.0 a 0.7 y otros delitos contra la vida y la integridad corporal incrementó de 0.5 a 1.1 por ciento.

Sin embargo, el aumento más significativo y el que ocupa el primer lugar fue en el rubro de personas desaparecidas y no localizadas, en el que el estado pasó de 0.5 a 10.2 por ciento.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente, con corte hasta ayer, hay un registro de 166 personas de quienes no se conoce el paradero, lo que refleja el problema que atraviesa la entidad nayarita.

Los focos rojos de delincuencia de alto impacto y violencia letal en Nayarit se concentran Huajicori, Tepic, Acaponeta y Bahía de Banderas.

La crisis de desapariciones en el estado ha registrado un incremento notable, de acuerdo con datos del RNPDNO, el número de reportes pasó de 47 casos en el primer semestre de 2022, ya en la gestión de Miguel Ángel Navarro, a 166 en 2026, lo que representa un aumento de 253 por ciento.

Sin embargo, no es sólo Nayarit la entidad que enfrenta graves problemas de inseguridad, ya que, de acuerdo con el informe, en 21 entidades federativas la tasa de violencia letal de enero-mayo de 2026 fue mayor que la registrada en el mismo periodo de 2015.

El informe de México Evalúa señala que la tasa de desaparecidos incrementó en 26 entidades federativas entre los lapsos analizados.

“La desaparición de personas es el componente de la violencia letal que se ha extendido a más territorios del país. Aunque algunos estados han registrado reducciones recientes, la desaparición de personas continúa expandiéndose”, señaló la organización.

La tasa de otros delitos contra la vida incrementó en 19 entidades federativas y la tasa de homicidio doloso incrementó en 17 entidades federativas de enero-mayo de 2026 vs. enero-mayo de 2015.

Aunque los homicidios dolosos muestran una reducción a largo plazo, otras formas de violencia letal han crecido de manera importante desde 2015. Destacan particularmente las categorías otros delitos contra la vida y la integridad corporal, personas desaparecidas y no localizadas, y feminicidios.

De acuerdo con México Evalúa, este comportamiento sugiere que la reducción de los homicidios dolosos no necesariamente implica una disminución equivalente de todas las formas de violencia letal.

Por el contrario, algunas expresiones de la violencia continúan creciendo y “merecen atención específica”.

Como ejemplo, al comparar de enero a mayo de 2026 con 2015, la tasa de homicidio culposo a nivel nacional se redujo 5 por ciento, pero por el contrario, la tasa de otros delitos contra la vida y la integridad corporal incrementó 173 por ciento.

En cuanto a la tasa nacional de personas desaparecidas y no localizadas se incrementó 132 por ciento en los primeros cinco meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2015, mientras que y la tasa de feminicidios se incrementó 53 por ciento en el mismo lapso.

También se menciona en el informe que la violencia letal no se distribuye de manera homogénea en el territorio nacional. Aunque hay entidades con altas tasas de violencia letal en distintas regiones, al analizar los datos de forma agregada se observa una clara concentración en la región norte del país.

Actualmente la región norte registró la tasa más alta de violencia letal por cada 100 mil habitantes en enero-mayo de 2026 con 22.9 y el número de víctimas fue de 6 mil 722, es decir que la región norte concentró aproximadamente una de cada cuatro víctimas de violencia letal registradas en el país.

La región Centro Sur reportó una tasa de violencia letal por cada 100 mil habitantes de 21.4; el Centro Norte, Sur Este y Centro 19, 15.9 y 13.3 respectivamente.

Con alerta de género

La violencia feminicida y las desapariciones mantienen en alerta máxima a los siguientes municipios: