Mara Lezama participa en firma de acuerdo entre SCJN y Secretaría de las Mujeres.

En un paso significativo hacia la consolidación de una justicia más equitativa con perspectiva de género, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, participó en la firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de género.

Durante el acto protocolario presidido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, la gobernadora de Quintana Roo destacó la importancia de construir un sistema de justicia que responda de manera efectiva a las necesidades de las mujeres, especialmente en contextos de violencia y desigualdad estructural.

La también presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, subrayó que este acuerdo permitirá articular esfuerzos entre distintas instancias para garantizar el acceso pleno a la justicia con perspectiva de género.

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Dijo que con esta firma, Quintana Roo se suma a los esfuerzos nacionales para avanzar hacia un modelo de justicia más incluyente, coordinado y sensible a las realidades que enfrentan las mujeres en el país, tal como lo impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Avanzamos hacia una justicia que no solo sanciona: cuida, protege y representa a las mujeres.



Participé, como presidenta de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CONAGO, en la firma de un acuerdo histórico entre la @SCJN y la Secretaría de las @mujeresgobmx,… pic.twitter.com/Jt6roJfSpX — Mara Lezama (@MaraLezama) March 24, 2026

Precisó que en Quintana Roo hay un nuevo Poder Judicial que refleja un avance histórico en paridad: 62 juezas mujeres y 55 hombres en 117 cargos sometidos a votación. Hoy en Quintana Roo tenemos seis juezas indígenas y 28 jueces cuando antes solo habían 17, reflejando un compromiso con la representación de los pueblos originarios, cuando antes solo habían 17.

Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación; las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel Mossa, y la secretaria Citlalli Hernández Mora, destacaron que el convenio establece mecanismos de colaboración que buscan mejorar la atención, protección y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, así como fortalecer la capacitación de servidores públicos en temas de igualdad sustantiva y derechos humanos.

Asimismo, se prevé que el acuerdo permita articular políticas públicas entre el Poder Judicial y la Secretaría de las Mujeres, en un contexto en el que se busca consolidar instituciones más sensibles a las desigualdades y a la atención de la violencia de género.

En la intervención final, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó que este convenio llega en buen momento, en el que hay un notable avance en la justicia para las mujeres.

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JVR